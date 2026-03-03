Tragedia en Oklahoma: niño de 13 años detenido por el asesinato de una joven madre

Un hecho estremecedor sacudió a la pequeña comunidad de Colbert, en el sur de Oklahoma, luego de que un niño de 13 años fuera puesto en detención juvenil como principal sospechoso en la muerte a tiros de una joven madre. El caso, que ocurrió a finales de febrero, ha provocado una profunda conmoción tanto por la brutalidad del crimen como por la corta edad del presunto implicado.

La víctima fue identificada oficialmente como Malary Clayton, de 31 años y residente del estado. De acuerdo con información proporcionada por la Bryan County Sheriff’s Office, la mujer falleció como consecuencia de una herida de bala. Clayton era madre joven, y su muerte dejó un vacío irreparable entre familiares, amigos y vecinos que aún intentan asimilar lo ocurrido.

El hallazgo del cuerpo se produjo el viernes 27 de febrero, cuando una persona, cuya identidad no fue revelada por las autoridades, llegó a la vivienda y encontró a la mujer aparentemente sin vida. Tras recibir el aviso, agentes de la oficina del sheriff acudieron al lugar para iniciar las primeras diligencias e inspeccionar la escena.

Debido a la gravedad del caso, la dependencia solicitó apoyo de la Oklahoma State Bureau of Investigation (OSBI), que se sumó de inmediato a la investigación. Tras analizar las evidencias iniciales, los investigadores determinaron que la muerte de Clayton era consistente con un homicidio. Las lesiones observadas confirmaron que se trataba de una herida de arma de fuego.

Durante el proceso de recolección de pruebas y entrevistas, las autoridades identificaron como principal sospechoso a un menor de 13 años. Por tratarse de un adolescente, su identidad no fue divulgada. La noticia de que el presunto responsable era un niño intensificó la reacción de la comunidad y motivó una movilización inmediata de las fuerzas de seguridad.

Búsqueda interestatal y detención en Texas

Según reportes oficiales, el menor abandonó el estado poco después de los hechos. La Oklahoma Highway Patrol emitió una alerta de persona desaparecida, lo que permitió activar protocolos de búsqueda más amplios. Con el paso de las horas, los investigadores tuvieron conocimiento de que el adolescente se habría desplazado hacia el sur, cruzando la frontera estatal en dirección a Texas.

La búsqueda se convirtió entonces en un esfuerzo interestatal que involucró a diversas agencias policiales. La coordinación entre autoridades de Oklahoma y Texas resultó clave para ampliar el radio de rastreo y acelerar la localización del sospechoso.

Finalmente, en la madrugada del 28 de febrero, alrededor de las 6:30 horas, el menor fue ubicado y puesto bajo custodia por la oficina del sheriff en territorio texano. El gerente de información pública de la OSBI, Hunter McKee, confirmó que la detención se realizó sin incidentes y que el adolescente fue trasladado a un centro de detención juvenil en Texas, donde permanece mientras avanzan las investigaciones y se determinan los pasos judiciales a seguir.

El caso ha generado numerosas reacciones en Bryan County y sus alrededores. El sheriff del condado, Joey W. Tucker, se pronunció públicamente a través de un comunicado difundido en la página oficial de Facebook de la dependencia. Calificó la muerte de Clayton como “desgarradora” y “especialmente trágica”, subrayando el dolor que embarga a la comunidad.

“Le arrebataron la vida a una joven madre, y eso es algo que ninguna familia, ningún amigo ni comunidad debería tener que soportar jamás”, expresó el sheriff en su mensaje. “En nombre de la Oficina del Sheriff del Condado de Bryan, quiero expresar nuestras más sinceras condolencias a todos sus seres queridos. Nuestras oraciones acompañan a su familia y amigos en este dolor inimaginable”.

Tucker también hizo hincapié en el impacto humano de la tragedia, más allá de las cifras y los procedimientos judiciales. “2 vidas y 2 futuros cambian para siempre. Como padre, como miembro de esta comunidad y como su sheriff, no puedo expresar con suficiente fuerza lo mucho que esto nos afecta a todos”, afirmó. Añadió que se trata de una situación en la que “nadie sale ganando” y reconoció que el caso tiene múltiples dimensiones que afectan a distintas familias.

El sheriff agradeció además la colaboración de las agencias que participaron en la búsqueda y detención del menor, destacando el trabajo conjunto entre distintas jurisdicciones. La cooperación rápida y coordinada fue determinante para localizar al sospechoso en pocas horas y evitar que el caso se prolongara sin respuesta.

Mientras tanto, la investigación continúa abierta. Las autoridades no han revelado detalles adicionales sobre las circunstancias específicas que rodearon el homicidio ni sobre posibles motivaciones, argumentando que la pesquisa sigue en curso. Tampoco se ha informado si el menor enfrentará cargos formales en Texas o si será trasladado a Oklahoma para comparecer ante un tribunal juvenil.

