Vecino que probaba un arma nueva en Navidad acusado de matar a una anciana en Oklahoma

Un hombre de Oklahoma enfrenta cargos de homicidio en primer grado tras la muerte de una mujer mayor que fue alcanzada por una bala mientras él practicaba tiro con un arma que había recibido como regalo de Navidad, informaron las autoridades del condado de Stephens.

El acusado, Cody Wayne Adams, de 33 años, fue arrestado la noche del 25 de diciembre, alrededor de las 19:30, luego de que los investigadores lo vincularan con el disparo que mató a la víctima en una zona rural del estado.

La Oficina del Sheriff confirmó que Adams quedó detenido horas después del incidente, según Law&Crime.

De acuerdo con el reporte policial, la mujer se encontraba sentada en el porche delantero de una vivienda ubicada en County Road 1800, acompañada por familiares.

Según la declaración jurada de causa probable, la víctima sostenía a un bebé en su brazo izquierdo y estaba sentada en un sofá de dos plazas cuando se escucharon disparos en el área.

Momentos antes del impacto, la mujer habría comentado que alguien cercano estaba probando un arma nueva recibida por Navidad. Poco después, exclamó de dolor y se desplomó. La bala, según las autoridades, ingresó por la parte superior del brazo derecho y atravesó el pecho.

Agentes del sheriff y personal de emergencia llegaron al lugar alrededor de las 15:15 y constataron que la mujer presentaba una herida de bala. Fue declarada muerta poco después. Las autoridades confirmaron que el bebé y el resto de las personas presentes no resultaron heridos.

Regalo de Navidad

Durante la investigación, los agentes recibieron información de que un vecino estaba disparando en su patio trasero con un arma recién adquirida y que aparentemente lo hacía en dirección a la zona donde ocurrió el fatal incidente.

Los investigadores se trasladaron a la dirección señalada y hablaron con Adams, quien reconoció que estaba practicando tiro al blanco en su propiedad y que había escuchado que una mujer había muerto por un disparo a varias calles de distancia.

Según el expediente judicial, los agentes determinaron que Adams había recibido una pistola Glock 45 como regalo navideño y que vecinos lo escucharon disparar cerca de 20 veces contra una lata de bebida en su patio.

La declaración añade que no existía ninguna barrera detrás de su propiedad que impidiera que las balas recorrieran mayor distancia y alcanzaran a otras personas.

Un agente le indicó directamente al sospechoso que creía que uno de sus disparos había causado la muerte de la mujer. Adams, de acuerdo con el documento judicial citado por ABC News, se mostró visiblemente afectado y rompió en llanto.

El viernes, Adams compareció ante un tribunal, donde se le fijó una fianza de $100,000 dólares. Su audiencia preliminar quedó programada para el 26 de febrero de 2026, mientras el caso continúa bajo investigación.

