Cómo adoptar una mascota en NYC: requisitos, pasos y consejos clave para un proceso exitoso

La historia de Bowie y Nikki, los pastores alemanes que pudieron despedirse de su dueño en el hospital antes de que este falleciera, conmovió a Nueva York y volvió a poner sobre la mesa una pregunta clave: ¿qué implica realmente adoptar una mascota en la ciudad?

El caso, difundido por CBS News y gestionado por Second Chance Rescue, mostró no solo el vínculo profundo entre humanos y animales, sino también el trabajo estructurado que hay detrás de cada adopción responsable.

En una ciudad tan dinámica y diversa como Nueva York, adoptar un perro o un gato es un compromiso que requiere planificación, requisitos formales y una evaluación detallada del entorno familiar. Esta guía explica cómo hacerlo paso a paso.

Pasos a seguir si buscas adoptar una mascota en NYC

1) Elegir la organización adecuada

El primer paso es identificar una entidad confiable. En Nueva York operan organizaciones reconocidas como Animal Care Centers of NYC (ACC), el sistema municipal de refugios, además de múltiples asociaciones privadas.

Las diferencias principales suelen estar en el tipo de animales disponibles, el nivel de evaluación previa y los requisitos del adoptante. Mientras que el ACC gestiona un volumen elevado de animales, los rescates privados suelen trabajar con redes de hogares temporales y aplican procesos más personalizados.

Antes de iniciar el trámite, es recomendable:

* Revisar el sitio web oficial de la organización

* Verificar que sea una entidad sin fines de lucro registrada

* Consultar reseñas y testimonios

* Confirmar costos y políticas de seguimiento

2) Completar la solicitud de adopción

En NYC, casi todas las organizaciones exigen completar un formulario detallado. Este documento incluye:

* Información personal y de contacto

* Tipo de vivienda (casa, departamento, alquiler o propiedad)

* Permiso del arrendador (si corresponde)

* Experiencia previa con mascotas

* Rutina laboral y disponibilidad de tiempo

* Presencia de niños u otros animales

El objetivo no es excluir adoptantes, sino asegurar compatibilidad entre el animal y el hogar.

En casos especiales, como el de Bowie y Nikki, pueden existir condiciones adicionales, por ejemplo, que los perros sean adoptados juntos o que vivan en un hogar sin otras mascotas.

3) Entrevista y evaluación del hogar

Muchas organizaciones realizan una entrevista telefónica o virtual para profundizar en la información proporcionada.

En algunos casos se solicita una visita al hogar (presencial o virtual) para verificar:

* Espacio adecuado

* Seguridad de ventanas y balcones

* Presencia de patio cercado (si es requisito)

* Condiciones generales del entorno

En una ciudad donde predominan los departamentos, demostrar que el animal tendrá suficiente ejercicio y estimulación es clave.

4) Costos de adopción en NYC

Adoptar no es gratis, aunque suele ser más económico que comprar.

En promedio, en Nueva York las tarifas pueden oscilar entre:

* $75 a $150 para gatos

* $150 a $350 para perros

Estas tarifas generalmente incluyen:

* Vacunas al día

* Esterilización o castración

* Microchip

* Evaluación veterinaria inicial

Algunas organizaciones ofrecen promociones en eventos especiales o descuentos para adultos mayores.

Es importante considerar también los gastos posteriores: alimento, consultas veterinarias, seguro para mascotas, entrenamiento y posibles emergencias médicas.

Las organizaciones de adopción de mascotas siguen estrictos protocolos para garantizar que los animales estarán en un hogar en donde recibirán cuidados y amor. (Foto: Shutterstock)

5) Firmar el contrato y compromiso legal

Toda adopción formal incluye la firma de un contrato. Este documento establece:

* Prohibición de reventa del animal

* Obligación de devolverlo a la organización si no puede mantenerse

* Compromiso de atención veterinaria adecuada

* Cumplimiento de leyes locales de licencia y vacunación

En NYC, los perros deben contar con licencia oficial, tramitada ante el Departamento de Salud.

6) Preparar el hogar antes de la llegada

Antes de llevar la mascota a casa, es recomendable preparar:

* Cama y espacio propio

* Platos para comida y agua

* Correa y collar con identificación

* Caja de arena (en caso de gatos)

* Juguetes y elementos de estimulación

La transición es un momento sensible. Los expertos recomiendan establecer rutinas claras desde el primer día para facilitar la adaptación.

La importancia de la adopción responsable

NYC enfrenta una problemática constante de abandono animal, especialmente en momentos de crisis económica o cambios de vivienda.

Adoptar implica un compromiso que puede durar entre 10 y 15 años, dependiendo de la especie y raza. Antes de iniciar el proceso, conviene reflexionar:

* ¿Tengo estabilidad económica?

* ¿Mi horario permite paseos y atención?

* ¿Qué pasaría si me mudo?

* ¿Estoy dispuesto a asumir gastos médicos inesperados?

Las distintas organizaciones enfatizan que la adopción no es un acto impulsivo ni una respuesta emocional momentánea, sino una decisión de largo plazo.

Alternativas si no puedes adoptar de inmediato

Si una persona no puede asumir la responsabilidad completa, existen otras formas de ayudar:

Ser hogar temporal (foster)

Donar dinero o alimentos

Voluntariado en refugios

Difundir animales en adopción en redes sociales

Estas acciones contribuyen directamente a reducir la sobrepoblación en refugios.

Adoptar una mascota en NYC es un proceso estructurado, pensado para proteger tanto a los animales como a los adoptantes. Con información clara, preparación adecuada y compromiso real, abrir las puertas del hogar a una mascota puede convertirse en una de las experiencias más transformadoras y significativas de la vida urbana.

