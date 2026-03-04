Cómo mejorar nuestra nutrición y aumentar nuestro bienestar 

“La relación entre lo que comemos y el bienestar es una relación directa. La alimentación no sólo afecta nuestra salud física sino también nuestra energía, nuestro estado de ánimo y nuestra calidad de vida. Cuando consumimos alimentos nutritivos y balanceados, nuestro cuerpo funciona mucho mejor”, dice Luz Cruz Madera a modo de presentación del Programa de Nutrición y Bienestar, que ella coordina en nuestra Hispanic Federation.

El objetivo de este programa educativo consiste en acompañar a la comunidad latina en el proceso de mejorar sus hábitos alimenticios mediante un curso de diez sesiones semanales. En esas sesiones se combina la educación nutricional con demostraciones prácticas de recetas que resaltan el sabor latino incorporando ingredientes frescos y saludables, como especias, sofrito y sazones tradicionales.

“El programa ayuda a crear hábitos saludables porque no se queda en la teoría, sino que trabaja desde la práctica haciendo un acompañamiento”, explica Luz. “Durante las diez sesiones semanales, las personas que participan aprenden sobre nutrición, y también cocinan, prueban nuestras recetas, y reciben orientación paso a paso para poder aplicar lo que han aprendido en su vida diaria”.

El programa está abierto a todas y todos los integrantes de la comunidad (independientemente de su edad, género o situación migratoria) que deseen mejorar de manera práctica su alimentación y su salud.

“A lo largo de las diez sesiones semanales hablamos de temas claves como las porciones adecuadas, la lectura de la información nutricional de las etiquetas, cómo reducir el consumo de azúcar y de sal, y cómo adaptar nuestras recetas tradicionales a versiones más saludables sin perder por eso nuestro sabor latino”, amplía Luz.

En cada una de las diez clases del Programa de Nutrición y Bienestar se presenta la receta del día y se proveen todos los ingredientes necesarios para que cada participante pueda preparar los platos en el hogar. Otros aspectos interesantes de estas clases son las conversaciones sobre los distintos nombres que tienen los diversos alimentos en diferentes países, así como las maneras de incorporar en la rutina diaria la actividad física y pequeños cambios prácticos.

“Al finalizar cada sesión”, termina diciendo Luz Cruz Madera, “hacemos una reflexión grupal, y cada persona identifica un nuevo hábito que se propone poner en práctica. Por ejemplo, mejorar sus porciones, tomar más agua, dormir más o incorporar más movimiento en su rutina”.

Me parece importante mencionar que nuestro Programa de Nutrición y Bienestar, que ofrece soluciones prácticas para que nuestras familias recapaciten sobre sus hábitos de alimentación y los modifiquen para que sean más saludables, es posible gracias al valioso apoyo de la firma de artículos de cocina OXO 1% Planet.

Las organizaciones comunitarias interesadas en que ofrezcamos este curso en sus instalaciones pueden llamarnos al (866) 432-9832. Y quienes quieran participar a título personal, pueden consultar en el (929) 506-9062.

¡Celebren con nosotros nuestro 36to aniversario! ¡Hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation