Corte Suprema confirma exigir eviencia de persecución a inmigrantes en casos de asilo

La Corte Suprema confirmó que la Ley de Nacionalidad e Inmigración (INA) establece la exigencia de evidencia de persecución en sus países a las personas que solicitan asilo en los Estados Unidos.

“La INA exige la aplicación del criterio de prueba sustancial para que la agencia determine si un conjunto determinado de hechos indiscutibles alcanza el nivel de persecución”, dice la opinión escrita por Ketanji Brown Jackson y apoyada por unanimidad en el Máximo Tribunal.

De este modo, la Corte Suprema confirmó el fallo de un tribunal inferior que exigía pruebas sustanciales para una solicitud de asilo en el caso de Urias-Orellana versus Bondi, centrado en una familia de El Salvador que solicitaron asilo tras ingresar sin papeles a Estados Unidos en 2021.

La INA considera a los solicitantes de asilo como personas que no pueden o no desean regresar a su país de origen, esto debido a un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad u opinión política.

Humberto Urias-Orellana, que lideró el caso, mencionó el temor a la persecución y las amenazas recibidas por parte de pandilleros en El Salvador durante la solicitud de asilo de su familia, revelando persistentes amenazas de muerte contra él y sus familiares.

Un juez de inmigración determinó que las amenazas de muerte solo eran viables en las solicitudes de asilo si eran lo suficientemente graves como para causar sufrimiento o daño real.

“Dado que Urias-Orellana ‘solo tuvo problemas al regresar a su ciudad natal’, su testimonio no estableció un temor fundado de persecución futura”, escribió la jueza Brown Jackson.

La juez hizo énfasis en que el estándar de revisión de pruebas sustanciales sonre las peticiones de asilo exige que una decisión se confirme si está respaldada por pruebas sin dudas.

“Incluso aceptando sus alegaciones como ciertas, no eran ‘tan convincentes como para que ningún investigador razonable pudiera dejar de encontrar el temor requerido de persecución'”, agrega la opinion.

La jueza Brown Jackson acotó que la Corte Suprema ya ha concluido que la determinación de persecución, “incluyendo tanto las conclusiones fácticas subyacentes como la aplicación de la INA a dichas conclusiones, requiere una revisión de pruebas sustanciales”.

Luego cita que en el caso de INS v. EliasZacarias –que se toma como referencia– el Máximo Tribunal dejó en claro la importancia de las pruebas “convincentes”, sobre todo en casos de intento de revocación de una decisión de tribunales menores.

“Para obtener la revocación judicial de la determinación de persecución de la agencia, un solicitante de asilo debe demostrar que las pruebas presentadas eran ‘tan convincentes que ningún investigador razonable podría dejar de encontrar el temor de persecución requerido'”, agrega la opinión.