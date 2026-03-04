De la crisis a la estabilidad: cómo Good Counsel Homes apoya a mujeres y familias en el camino hacia la seguridad habitacional

Para muchas mujeres que buscan ayuda, el primer paso suele ser el más difícil: pedir apoyo.

Como Directora de Admisión (Intake) en Good Counsel Homes, una agencia de Catholic Charities of New York, Sabrina Homes es uno de los primeros puntos de contacto para mujeres que están embarazadas, criando hijos o enfrentando la falta de vivienda y situaciones de crisis. Esa conversación inicial marca el tono de todo lo que viene después.

“Nuestro papel es asegurarnos de que cada mujer se sienta respetada, apoyada y recibida sin juicios”, explica Sabrina. “Cómo se siente una persona en ese momento es tan importante como el resultado”.

Good Counsel Homes fue fundada en 1985 para ayudar a mujeres embarazadas sin hogar que se encontraban en situaciones extremas. La organización brinda un entorno seguro y amoroso para las madres y sus bebés, junto con el apoyo necesario para recuperar la estabilidad y construir un futuro seguro.

Las mujeres que recurren a Good Counsel Homes suelen estar enfrentando múltiples desafíos simultáneos. Estos pueden incluir violencia doméstica, desalojos, hacinamiento, problemas de salud mental, dificultades económicas y la persistente falta de vivienda verdaderamente asequible en la ciudad de Nueva York.

Estos desafíos no existen de forma aislada, y abordarlos requiere más que una solución temporal.

En toda la ciudad de Nueva York, muchas mujeres viven el embarazo en medio de una marcada inestabilidad económica y habitacional. Casi uno de cada seis nacimientos en la ciudad corresponde a una madre que vive por debajo del nivel federal de pobreza. Al mismo tiempo, la inseguridad de vivienda afecta cada año a decenas de miles de mujeres embarazadas, siendo las mujeres gestantes y las familias una parte significativa de la población en refugios de la ciudad.

Los programas de refugio y vivienda con apoyo de Good Counsel Homes están diseñados para atender tanto las necesidades inmediatas de seguridad como la estabilidad a largo plazo. A diferencia de los modelos tradicionales de refugio, las mujeres reciben un entorno seguro y estable donde pueden comenzar a reconstruir sus vidas.

La gestión de casos desempeña un papel central, ayudando a las mujeres a dividir desafíos abrumadores en pasos claros y manejables. A través del establecimiento de metas, educación financiera, educación y capacitación laboral, y apoyo continuo, las mujeres adquieren las herramientas necesarias para construir independencia y seguridad.

Desde el proceso de admisión hasta la finalización del programa, el objetivo de Good Counsel Homes es simple pero profundo: que cada mujer se sienta segura, respetada y acompañada.

De cara al futuro, Good Counsel Homes se prepara para nuevos desafíos, incluido el aumento de mujeres que enfrentan necesidades de salud mental junto con la inestabilidad habitacional. Ya existen planes para abrir un hogar especializado diseñado para apoyar a mujeres con enfermedades mentales o trastornos por uso de sustancias, permitiéndoles recibir tratamiento mientras crían a sus hijos de manera segura.

La estabilidad habitacional y la autosuficiencia significan ayudar a las personas a pasar de una crisis diaria a una seguridad duradera, construyendo confianza, habilidades y la capacidad de vivir de manera independiente.

Good Counsel Homes continúa dependiendo de la generosidad de donantes, personal y voluntarios que creen en la misión de apoyar a mujeres embarazadas, madres y familias necesitadas.

Las mujeres que buscan ayuda pueden comunicarse con la línea de atención las 24 horas al 1-800-723-8331 o visitar https://www.goodcounselhomes.org/ para encontrar apoyo. También hay recursos disponibles para mujeres fuera de Nueva York, garantizando que la ayuda se extienda más allá de la ciudad y del estado.

En cada hogar y en cada historia de transformación, Good Counsel Homes hace realidad la misión de Catholic Charities of New York de brindar ayuda y crear esperanza para madres y familias, con dignidad en cada paso del camino.

Ionut Gitan, Caridades Católicas