Muere inmigrante mexicano bajo custodia de ICE: Familia denuncia negligencia médica

Un inmigrante mexicano de 48 años murió mientras se encontraba bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en California, un caso que ha generado denuncias de presunta negligencia médica por parte de su familia.

Alberto Gutiérrez Reyes, originario de Veracruz, falleció el 27 de febrero de 2026 tras ser trasladado al Victor Valley Global Medical Center desde el Centro de Detención de Adelanto, donde permanecía detenido desde enero, informó ICE en un comunicado.

Según la agencia federal, Gutiérrez fue hospitalizado tras presentar dolor en el pecho y dificultad para respirar. “Fue declarado muerto a las 00:58 tras ser hospitalizado por dolor en el pecho y dificultad para respirar”, señaló ICE.

La institución detalló que Gutiérrez había ingresado a Estados Unidos “en fecha y lugar desconocidos sin inspección” y que el 9 de enero fue arrestado durante operativos migratorios en Los Ángeles.

Según reportó N+Univision34, Gutiérrez había llegado a Estados Unidos en 2001 en busca de mejores oportunidades para su familia y se estableció en el barrio de Westlake, cerca de Echo Park, en Los Ángeles, donde vivió durante más de dos décadas.

Dos días después de su detención se inició un proceso migratorio por encontrarse en el país sin autorización y el 12 de enero fue trasladado al Centro de Procesamiento de ICE en Adelanto, donde permanecía en espera de su proceso de deportación.

ICE también indicó que el 12 de enero se le realizó un examen médico de admisión y “no reportó preocupaciones significativas”. Posteriormente, el 25 de febrero, el hombre reportó sentirse débil y un profesional médico ordenó su traslado al hospital para evaluación.

Problemas de salud

Sin embargo, la familia de Gutiérrez asegura que durante su detención el hombre presentó problemas de salud graves y que no recibió atención médica adecuada.

ICE resaltó que Gutiérrez tenía antecedentes penales y que en 2010 fue arrestado por el Departamento de Policía de Los Ángeles por causar lesiones corporales a su cónyuge o conviviente, caso por el que fue declarado culpable ese mismo año.

No obstante, su familia lo definió como “un buen padre, buen esposo e hijo que mantenía a su familia con el esfuerzo diario en el trabajo duro”.

Trabajaba en la construcción y era el principal sustento de su hogar, integrado por su esposa Patricia Martínez, originaria de Nayarit, y su hijo Erick Gutiérrez, de 19 años, nacido en Estados Unidos.

De acuerdo con su esposa, durante su detención comenzó a presentar problemas de salud relacionados con el frío extremo y las condiciones del centro, además de padecer diabetes. Martínez aseguró que su esposo pidió atención médica en repetidas ocasiones.

El hombre perdió el conocimiento alrededor de la medianoche del 26 de febrero y fue trasladado al hospital, donde murió horas después.

“Ya no supe nada más de él hasta el viernes que me habla el consulado de San Bernardino, antes de las ocho, diciéndome que mi esposo había fallecido”, declaró Patricia Martínez a N+Univision34.

La familia atribuye la muerte a presunta negligencia médica.

Muertes bajo custodia de ICE

La concejal de Los Ángeles Eunisses Hernández condenó el caso y afirmó que Gutiérrez “murió en custodia de ICE después de que se le negara atención médica”, según N+Univision34.

El fallecimiento de Gutiérrez ocurre en medio de un aumento de muertes bajo custodia migratoria. Según la concejal Hernández, este caso se suma a otros registrados en 2026, con al menos nueve fallecimientos reportados hasta ahora.

ICE, por su parte, rechazó que se niegue atención a los detenidos y sostuvo que la agencia “se compromete a garantizar que todas las personas bajo custodia residan en entornos seguros, protegidos y humanos”.

En el comunicado, la agencia afirmó que todas las personas bajo custodia reciben evaluaciones médicas, dentales y de salud mental dentro de las primeras 12 horas de ingreso, así como una evaluación completa en los primeros 14 días y acceso a atención médica y de emergencia las 24 horas.