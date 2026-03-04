Puede una persona cobrar pagos del Seguro Social de su ex en caso de fallecimiento

Después de un divorcio, muchas decisiones financieras continúan afectando a las exparejas, especialmente cuando se acercan a la jubilación. Entre las dudas más comunes está si una persona puede recibir beneficios del Seguro Social basados en el historial laboral de su exesposo o exesposa, incluso después de su fallecimiento.

Qué son los beneficios conyugales del Seguro Social

El Seguro Social de Estados Unidos permite que ciertos familiares reciban beneficios basados en el historial de ingresos de un trabajador jubilado.

Estos pagos, conocidos como beneficios conyugales, pueden otorgarse a cónyuges actuales, ex cónyuges e incluso a hijos dependientes.

En el caso de un exesposo o exesposa, la Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) puede otorgar pagos si se cumplen ciertos requisitos relacionados con la duración del matrimonio, la edad y el estado civil actual del solicitante.

Cuánto dinero se puede recibir

El monto que puede recibir un ex cónyuge depende de varios factores, como la edad en la que solicita el beneficio y la cercanía con la edad plena de jubilación.

En algunos casos, el pago puede alcanzar hasta el 50% del beneficio mensual que recibe o recibiría el ex cónyuge.

Las personas pueden solicitar beneficios a partir de los 62 años, pero si lo hacen antes de alcanzar su edad plena de jubilación, el pago será reducido.

Requisitos para recibir beneficios de un ex cónyuge

Para poder solicitar pagos del Seguro Social basados en el historial de un ex cónyuge, generalmente se deben cumplir varias condiciones:

-Haber estado casado con esa persona durante al menos 10 años consecutivos.

-Tener al menos 62 años de edad.

-No estar casado actualmente.

Además, el ex cónyuge debe haber trabajado y pagado impuestos al Seguro Social durante su vida laboral.

Qué pasa si el ex cónyuge fallece

Si el ex cónyuge ha fallecido, las reglas cambian ligeramente. En estos casos, la persona divorciada puede solicitar beneficios de sobreviviente a partir de los 60 años.

También existe otra condición: la pareja debe haber estado divorciada durante al menos dos años antes de presentar la solicitud.

Excepciones por discapacidad

Si la persona que solicita los beneficios tiene una discapacidad y su ex cónyuge trabajó y pagó impuestos al Seguro Social, podría solicitar beneficios desde los 50 años.

Sin embargo, todavía se aplican otras reglas, como haber estado casado al menos 10 años y no haberse vuelto a casar.

Qué sucede si hay hijos dependientes

Cuando una persona divorciada está cuidando a hijos que tuvo con su ex pareja, puede solicitar beneficios a cualquier edad si el ex cónyuge falleció.

Esto aplica cuando los hijos dependientes tienen 16 años o menos. También puede incluir a hijos que desarrollaron una discapacidad antes de los 22 años.

Qué pasa si la persona volvió a casarse

En muchos casos, volver a casarse impide recibir beneficios basados en el historial de un ex cónyuge.

Sin embargo, existe una excepción importante: si la persona se volvió a casar y ese nuevo cónyuge falleció, podría volver a calificar para beneficios basados en el historial laboral de su primer ex cónyuge, siempre que el matrimonio haya durado al menos 10 años.

También existe la opción de solicitar beneficios del cónyuge más reciente si ese matrimonio duró al menos nueve meses antes del fallecimiento.

No se pueden cobrar beneficios de dos personas al mismo tiempo

Si una persona tiene derecho a beneficios tanto de su ex cónyuge como de un cónyuge más reciente fallecido, debe elegir uno de los dos. No es posible cobrar pagos basados en el historial laboral de ambas personas al mismo tiempo.

La solicitud es confidencial

La Administración del Seguro Social tampoco informa al ex cónyuge ni a sus familiares si alguien solicita beneficios basados en su historial laboral.

Además, la persona interesada no necesita permiso de su ex pareja para presentar la solicitud. El trámite se realiza directamente con la SSA.

Qué ocurre si también se tienen beneficios propios

Si una persona trabajó y acumuló beneficios propios del Seguro Social, puede recibir pagos basados en ambos historiales.

En ese caso, el Seguro Social pagará primero el beneficio personal y luego añadirá cualquier cantidad adicional a la que tenga derecho por el historial laboral del ex cónyuge.

