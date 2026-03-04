Cuidado con nueva estafa de tarjetas Medicare de plástico

Autoridades y expertos advierten sobre una nueva modalidad de fraude dirigida principalmente a adultos mayores en Estados Unidos. Los estafadores están enviando tarjetas de Medicare falsas hechas de plástico que aparentan ser oficiales para engañar a las personas y obtener información personal sensible.

Cómo funciona la nueva estafa

El fraude comienza cuando algunas personas reciben por correo una supuesta ‘nueva tarjeta de Medicare’ hecha de plástico.

Estas tarjetas suelen verse convincentes: son laminadas, brillantes e incluso algunas incluyen hologramas falsos para aparentar autenticidad.

Junto con la tarjeta suele llegar una carta que indica que el beneficiario debe ‘verificar su identidad’ o ‘activar la tarjeta’. Para hacerlo, la víctima es instruida a llamar a un número telefónico.

Una vez que la persona llama, el supuesto representante solicita datos confidenciales como el número de Seguro Social, el número de Medicare o incluso información bancaria.

Con esos datos, los delincuentes pueden cometer varios delitos financieros, como abrir cuentas de crédito, presentar declaraciones de impuestos falsas o facturar a Medicare por servicios médicos que la víctima nunca recibió.

Medicare no emite tarjetas de plástico

El programa federal Medicare ha reiterado en varias ocasiones que no envía tarjetas de plástico ni versiones ‘actualizadas’ del documento.

La única tarjeta legítima de Medicare es una tarjeta de papel con los colores rojo, blanco y azul.

Además, desde una actualización realizada en 2018, estas tarjetas ya no incluyen el número de Seguro Social del beneficiario.

Cualquier tarjeta que afirme ser una ‘versión nueva’, ‘tarjeta inteligente’ o ‘tarjeta mejorada’ forma parte de esta estafa.

Estafadores usan presión y amenazas

Los mensajes que acompañan estas tarjetas falsas suelen incluir advertencias urgentes para presionar a las víctimas.

Algunas cartas afirman que los beneficios médicos podrían suspenderse si la persona no activa la tarjeta de inmediato.

Este tipo de presión es una señal clara de fraude. Medicare nunca amenaza a los beneficiarios ni exige respuestas inmediatas a través de correspondencia inesperada.

Riesgos de compartir el número de Seguro Social

Si una persona entrega su número de Seguro Social a los estafadores, puede enfrentar consecuencias graves y duraderas.

Los delincuentes podrían abrir tarjetas de crédito, solicitar préstamos o incluso redirigir beneficios del Seguro Social.

En muchos casos, las víctimas no descubren el fraude hasta que comienzan a recibir facturas o avisos de cobro por deudas que no contrajeron.

Resolver un caso de robo de identidad puede tomar años e implicar congelar el crédito, presentar múltiples reportes y, en algunos casos, buscar asistencia legal.

Algunos delincuentes llaman después del envío

En ciertos casos, los estafadores envían primero la tarjeta falsa y posteriormente llaman por teléfono haciéndose pasar por representantes de Medicare.

Durante la llamada mencionan la tarjeta que la persona recibió por correo para dar mayor credibilidad al engaño.

Incluso pueden utilizar lenguaje técnico del programa o manipular el identificador de llamadas para mostrar un número que parece gubernamental.

En esas llamadas insisten en que necesitan el número de Seguro Social para ‘activar’ o ‘confirmar’ los beneficios.

Qué hacer si necesita una tarjeta nueva

Si un beneficiario necesita reemplazar su tarjeta de Medicare, puede solicitarla directamente a Medicare o al Seguro Social sin costo alguno.

El proceso es gratuito, no requiere activaciones especiales y siempre se envía una tarjeta de papel, no de plástico.

Los expertos recomiendan que, si alguien recibe una tarjeta de plástico de Medicare, lo más seguro es destruirla inmediatamente y no llamar a ningún número incluido en el correo.

Cómo protegerse de esta estafa

Las autoridades aconsejan seguir algunas reglas básicas para evitar caer en este fraude:

–Medicare nunca envía tarjetas de plástico.

–Medicare nunca solicita el número de Seguro Social mediante llamadas inesperadas o correspondencia no solicitada.

–Nunca se debe proporcionar información personal a desconocidos que contacten de forma inesperada.

En caso de duda, lo más seguro es comunicarse directamente con Medicare utilizando el número oficial que aparece en la tarjeta legítima del beneficiario.

Conocer cómo funcionan estas estafas puede ayudar a proteger la identidad, los beneficios médicos y las finanzas de miles de personas mayores en el país.

