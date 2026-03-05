Agenda comunitaria NYC: oportunidad de trabajo para adultos mayores, abren solicitudes a programa estudiantil y mucho más

El miércoles 11 de marzo, el Departamento para la Tercera Edad de la Ciudad de Nueva York (NYC Aging) presentará Talent Connect: Hiring Hall, un evento que conecta a neoyorquinos mayores con empleadores que buscan activamente trabajadores con experiencia.

El evento reunirá a empresas de diversos sectores con personas mayores de 55 años que buscan empleo y están listas para reincorporarse al mercado laboral o explorar nuevas oportunidades profesionales. Los empleadores compartirán información sobre puestos vacantes, hablarán directamente con los candidatos y realizarán entrevistas presenciales.

El personal de NYC Aging también estará disponible para compartir información sobre programas y recursos laborales que ayudan a los adultos mayores a desarrollar habilidades, afrontar transiciones profesionales y mantenerse activos en el mercado laboral.

Cuándo: 11 de marzo

11 de marzo Hora: 12 p.m. a 3 p.m.

12 p.m. a 3 p.m. Dónde: Brooklyn Public Library Central Branch, 10 Grand Army Plaza, Brooklyn

Abren solicitudes de programa estudiantil

La gobernadora Kathy Hochul anunció la apertura de la convocatoria para el tercer año del programa del Cuerpo de Servicio del Empire State. Se anima a los estudiantes de pregrado y posgrado de SUNY a solicitar en el sitio web de SUNY (https://www.suny.edu/student-experience/essc/), desde ahora hasta el 17 de abril, una de las 1,000 pasantías cívicas y de servicio remuneradas para el año académico 2026-27. El programa conecta a los estudiantes con oportunidades de servicio comunitario y desarrollo profesional. La fecha límite para solicitar es el 17 de abril. El enlace a la solicitud está disponible en https://tinyurl.com/bd62ckfw.

Taller de salud

Casi 3,000 neoyorquinos mueren cada año a causa del cáncer colorrectal, según el Departamento de Salud del Estado de Nueva York. Aunque la detección temprana mejora significativamente los resultados, las investigaciones muestran que los factores del estilo de vida — incluyendo la alimentación y la nutrición — desempeñan un papel importante en la salud colorrectal. En reconocimiento del Mes de Concientización sobre el Cáncer Colorrectal (marzo), SBH Health System y Healthfirst organizan este viernes un taller comunitario enfocado en la prevención, las pruebas de detección y la nutrición. Con Miguel Centeno, vicepresidente de Participación Comunitaria, Healthfirst; el Dr. Michael Polcino, director, división de Cirugía Colorrectal, SBH Health System; Dr. Steven Brower, oncólogo Quirúrgico, SBH Health System y líderes comunitarios de El Bronx y adultos mayores.

Cuándo: Hoy, 6 de marzo

Hoy, 6 de marzo Hora: 11 a.m. – 12:30 p.m.

11 a.m. – 12:30 p.m. Dónde: SBH Health and Wellness Center, 4507 Third Avenue, El Bronx

Concierto benéfico

Young@Heart NYC se unirá al Coro Juvenil de Brooklyn para ofrecer el concierto benéfico “El hogar es donde está el corazón” a favor de la New Sanctuary Coalition, una organización neoyorquina que trabaja para mantener unidas a las familias inmigrantes. Young@Heart NYC es un coro formado por artistas de entre 75 y 90 años que redefinen el significado del envejecimiento con sus vibrantes presentaciones en vivo. El orador invitado será el excontralor municipal Brad Lander. Puede adquirir boletos en https://www.newsanctuarynsc.org/home_is_where_the_heart_is.

Cuándo: 10 de marzo

10 de marzo Hora: 7 p.m.

7 p.m. Dónde: First Unitarian Congregational Society, 119 Pierrepont St, Brooklyn.

Clases de ciudadanía

El Citizenship Project de la New York Historical ofrece talleres gratuitos de preparación para la ciudadanía. El curso es en inglés y dura 6 semanas. El próximo curso virtual inicia el 30 de marzo y será los lunes y miércoles de 8 a 9 p.m. Para registrarse, vaya a https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVIYv18LAYDQmKWQ5LfE9-Uhk456VOX02XI3AxDZfGQvBg0Q/viewform.

Las mascotas oficiales del torneo -Maple, Zayu y Clutch- acompañan a los funcionarios que participaron en el evento en el Madison Square Garden. Crédito: Cortesía

Celebración por el Mundial de Fútbol

El Empire State Building se iluminó este martes con los colores de México, Estados Unidos y Canadá para conmemorar los “100 días” rumbo a la FIFA World Cup 2026. El acto contó con la participación de Iñigo Riestra López, Secretario General de la Federación Mexicana de Fútbol FEMEXFUT; Alex Lasry, CEO del comité anfitrión NY–NJ; JT Batson, CEO y Secretario General de la U.S. Soccer Federation; y Peter Augruso, Presidente de Canada Soccer; así como de las mascotas oficiales del torneo Maple, Zayu y Clutch. También estuvieron presentes el Cónsul General de México en Nueva York, Marcos Bucio, estuvo acompañado por Mariana Díaz, Cónsul Titular de México en New Brunswick, y de Tom Clark, Cónsul General de Canadá en Nueva York. El mundial comienza el 11 de junio. Puede encontrar noticias de los equipos que participan en la justa mundialista y otros eventos relacionados en eldiariony.com.