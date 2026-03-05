Aplica la estrategia de la cubeta para que tu dinero dure más al jubilarte

Planificar cómo retirar el dinero durante la jubilación es una de las decisiones financieras más importantes para quienes dejan de trabajar. Durante décadas, muchos asesores recomendaron una regla sencilla para hacerlo, llamada ‘regla del 4%’, pero ahora algunos expertos sugieren estrategias diferentes para evitar que los ahorros se agoten demasiado pronto.

La regla del 4% que dominó durante años

Durante mucho tiempo, uno de los métodos más populares para administrar el dinero en la jubilación fue la llamada ‘regla del 4%’.

Este principio financiero indica que una persona puede retirar el 4% del total de su cartera de inversiones durante el primer año de jubilación.

Después, el monto se ajusta cada año según la inflación.

La idea es que, siguiendo este ritmo de retiros, los ahorros podrían durar aproximadamente 30 años.

La regla fue desarrollada en 1994 por el asesor financiero William Bengen, quien buscaba crear un método que permitiera mantener ingresos incluso en escenarios difíciles, como fuertes caídas en el mercado bursátil.

Expertos cuestionan su eficacia

Con el paso del tiempo, algunos especialistas han comenzado a cuestionar si ese porcentaje sigue siendo seguro.

La experta en finanzas Suze Orman afirmó durante una conversación en 2023 con Moneywise que la regla del 4% ya no es adecuada para el entorno actual.

“Simplemente ya no funciona”, dijo Orman, quien incluso la calificó como muy peligrosa.

La asesora recomienda reducir el porcentaje de retiro a cerca del 3% para disminuir el riesgo de que los fondos se agoten demasiado pronto.

Sin embargo, otros especialistas no están de acuerdo con reducir tanto los retiros.

El experto financiero Dave Ramsey ha señalado que una tasa del 3% podría ser demasiado conservadora para algunos jubilados.

Una alternativa: la estrategia de la cubeta

En medio del debate, la firma de inversión Vanguard propone un enfoque distinto conocido como ‘estrategia de la cubeta’.

Este método consiste en dividir todos los ahorros de jubilación en varios grupos o ‘cubetas’ según el momento en que se necesitará usar el dinero.

La primera cubeta corresponde al corto plazo.

En ella se colocan fondos en efectivo o cuentas de cheques que se usarán para gastos diarios y mensuales.

También puede incluir un fondo de emergencia para cubrir imprevistos.

La segunda cubeta está destinada al mediano plazo.

Aquí se incluyen inversiones de bajo riesgo, como instrumentos de renta fija, que podrían utilizarse para gastos importantes en los próximos dos o tres años, por ejemplo renovaciones del hogar.

La tercera cubeta corresponde al largo plazo.

En esta categoría se mantienen activos que pueden seguir creciendo con el tiempo, como acciones, bienes raíces u otras inversiones diseñadas para generar rendimientos a largo plazo.

Una estrategia más flexible

La ventaja principal de este sistema es que permite alinear el riesgo de las inversiones con el momento en que se necesitará el dinero.

Si un jubilado enfrenta un gasto inesperado –como un tratamiento médico– puede mover parte de sus fondos hacia la cubeta de corto plazo sin afectar las inversiones pensadas para el futuro.

