Por qué más estadounidenses usan su reembolso de impuestos para pagar deudas

En plena temporada de impuestos en Estados Unidos, varios estudios señalan que, a diferencia de lo que ocurría hace unos años, un número cada vez más importante de contribuyentes está tomando sus reembolsos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para pagar deudas en lugar de gastar.

Diversos análisis financieros publicados este año, explican que el aumento en las tasas de interés, el encarecimiento del crédito y los altos saldos en tarjetas están llevando a muchos hogares a priorizar el pago de obligaciones antes que el consumo o el ahorro.

Los reembolsos del IRS se destinan cada vez más a reducir deudas

Históricamente, el reembolso de impuestos era considerado un momento de alivio financiero para millones de estadounidenses. Muchos lo utilizaban para hacer compras importantes, viajes o gastos familiares. Sin embargo, el panorama económico actual ha cambiado las prioridades de la gente.

De acuerdo con datos publicados por Bankrate, alrededor del 40% de los contribuyentes que esperan recibir un reembolso planean usarlo para cubrir sus deudas, especialmente tarjetas de crédito. En años anteriores, el gasto era el destino principal de estos recursos.

Greg McBride, analista financiero jefe de Bankrate, explicó que esto se debe al encarecimiento del crédito.

“Con tasas de interés cercanas a máximos de varias décadas, pagar deuda es una de las decisiones financieras más inteligentes que pueden tomar los hogares”, señaló McBride.

La deuda de los hogares estadounidenses, especialmente en tarjetas de crédito, ha alcanzado niveles elevados en los últimos años, lo que hace que el dinero extra proveniente del reembolso sea visto como una oportunidad para reducir esa carga financiera.

El impacto de las tasas de interés en las decisiones financieras

Uno de los factores clave detrás de esta tendencia es el alto costo del crédito en Estados Unidos. Según datos de la Reserva Federal, las tasas promedio de tarjetas de crédito superan el 20% anual, lo que incrementa significativamente el costo de mantener saldos pendientes.

Esto significa que incluso pequeñas deudas pueden crecer rápidamente si no se pagan con rapidez.

De acuerdo con el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda total en tarjetas de crédito en Estados Unidos superó $1 billón en 2023, una cifra que refleja la creciente dependencia del crédito para cubrir gastos cotidianos.

La asesora financiera Tania Brown, consultora de planificación patrimonial citada por CNBC, sostuvo que utilizar el reembolso para pagar deuda puede generar beneficios inmediatos.

“Cada dólar que se destina a reducir deuda de alto interés equivale a una ganancia garantizada, porque se evita pagar intereses en el futuro”, explicó Brown.

Cambios en el comportamiento del consumidor estadounidense

El uso del reembolso para pagar deudas también refleja un cambio más amplio en el comportamiento financiero de los consumidores.

Después de años marcados por inflación elevada e incrementos en el costo de la vida, muchas familias están optando por ser más prudentes para manejar su dinero.

Ahora, los contribuyentes están optando por usar sus reembolsos para priorizar:

Pago de deudas de tarjetas de crédito

Ahorro o fondo de emergencia

Pago de préstamos personales o estudiantiles

Gastos esenciales del hogar

Según una encuesta de Bankrate, el 27% de los contribuyentes planea ahorrar su reembolso, mientras que una proporción menor lo destinará a compras o gastos discrecionales.

Esto sugiere que los hogares están dando mayor peso a fortalecer su estabilidad financiera sobre el consumo inmediato.

Cómo influye la inflación en la decisión de usar el reembolso

Además, la inflación acumulada en los últimos años también ha influido en la forma en la que las personas utilizan el dinero extra proveniente de los impuestos.

Aunque la inflación ha disminuido respecto a los niveles alcanzados en 2022, muchos hogares aún sienten el impacto del aumento en costos de vivienda, alimentos y transporte.

De acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), los precios al consumidor han registrado aumentos significativos en categorías clave del gasto familiar durante los últimos años. Ante este contexto, algunos expertos recomiendan aprovechar el reembolso para fortalecer sus finanzas personales:

“Los reembolsos de impuestos pueden ser una oportunidad para mejorar la salud financiera, ya sea pagando deudas o construyendo un fondo de emergencia”, afirmó McBride.

¿Cuáles son las mejores decisiones para utilizar el reembolso?

Los especialistas en finanzas personales recomiendan analizar cuidadosamente el destino del reembolso antes de utilizarlo. Entre las estrategias más sugeridas destacan:

Pagar deudas con tasas de interés altas , como tarjetas de crédito

, como tarjetas de crédito Crear o reforzar un fondo de emergencia , idealmente de tres a seis meses de gastos

, idealmente de tres a seis meses de gastos Reducir préstamos personales o estudiantiles

Invertir parte del dinero para objetivos a largo plazo

Por su parte, Tania Brown destacó que una mezcla de estos objetivos puede ser útil: “Una buena práctica es dividir el reembolso, destinando una parte a pagar deudas y otra a ahorro o inversión”, indicó.

Esto permite mejorar la estabilidad financiera sin renunciar por completo a otras metas económicas.

La temporada de impuestos avanza en Estados Unidos

La temporada fiscal en Estados Unidos estará vigente hasta mediados de abril, cuando llega la fecha límite para presentar la declaración de impuestos.

El IRS informó que millones de contribuyentes ya han presentado sus declaraciones y muchos han comenzado a recibir sus reembolsos.

En la mayoría de los casos, los contribuyentes que presentan su declaración electrónicamente y solicitan depósito directo pueden recibir el dinero un plazo aproximado de 21 días, según el IRS.

Para muchas familias, ese dinero representa un ingreso adicional importante dentro de su planificación financiera anual.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre los usos para el reembolso de impuestos

¿Cuánto tarda el IRS en enviar un reembolso de impuestos?

El IRS establece que la mayoría de los reembolsos se emiten en menos de 21 días para declaraciones que se presentan electrónicamente y se solicita depósito directo.

¿Es mejor gastar o pagar deudas con el reembolso?

Muchos expertos recomiendan priorizar el pago de deudas con intereses altos, para reducir el costo financiero total.

¿Se puede dividir el reembolso para diferentes usos?

Sí. Algunos contribuyentes destinan parte del dinero a pagar deudas y al ahorro o la inversión.

¿Todos los contribuyentes reciben reembolso?

No. El reembolso depende de cuánto impuesto se pagó durante el año y de los créditos fiscales aplicados.

¿El reembolso cuenta como ingreso adicional?

En la mayoría de los casos, el reembolso no se considera ingreso nuevo, sino la devolución de impuestos pagados en exceso.

Conclusión

El uso del reembolso de impuestos para pagar deudas refleja un cambio importante en los hábitos financieros de las personas. En un contexto económico con tasas de interés elevadas y mayores costos de vida, los contribuyentes están priorizando la estabilidad financiera sobre el consumo inmediato.

Para millones de hogares, el dinero que llega con el reembolso del IRS ya no se ve solo una oportunidad para gastar, sino una herramienta para mejorar su situación económica. Utilizarlo para reducir deudas o fortalecer el ahorro es ahora una decisión estratégica que tenga beneficios a largo plazo.

Sigue leyendo:

– Nueva York ofrecerá ayuda gratis para preparar impuestos durante la temporada 2026

– Millones de contribuyentes aún no reclaman créditos fiscales del IRS que pueden aumentar su reembolso

– Trabajadores podrían recibir más (o menos) dinero por cambios en créditos fiscales este año