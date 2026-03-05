Cuánto gana un operador de drones del ejército de EE.UU.

El uso de drones se ha convertido en una herramienta clave dentro de las operaciones militares modernas de Estados Unidos. Estos sistemas permiten realizar vigilancia, reconocimiento y apoyo táctico en el campo de batalla, y detrás de su operación hay especialistas del ejército entrenados para manejar esta tecnología avanzada.

De acuerdo con cálculos publicados en portales de empleo como Indeed, el salario promedio de un operador de drones del U.S. Army ronda los $43,000 al año.

El mismo portal también muestra otros cálculos que sitúan el ingreso promedio en aproximadamente $47,796 anuales para este tipo de puesto dentro de las fuerzas armadas.

Otras plataformas que analizan sueldos laborales, como Glassdoor, señalan que la compensación total puede ser más alta dependiendo del rango militar, los años de servicio y la experiencia acumulada.

Según esos datos, los ingresos de un operador de drones del ejército pueden ubicarse aproximadamente entre $64,000 y $102,000 al año.

Dentro del Ejército de Estados Unidos, este puesto es conocido oficialmente como Tactical Unmanned Aircraft System (TUAS) Specialist.

Quienes desempeñan esta función se encargan de operar aeronaves no tripuladas equipadas con tecnología avanzada para realizar misiones de reconocimiento aéreo, vigilancia y apoyo en operaciones militares.

Además de pilotar los drones, también participan en el mantenimiento y reparación de los sistemas.

Para aspirar a este cargo se deben cumplir varios requisitos.

Los candidatos deben ser ciudadanos estadounidenses, tener entre 17 y 34 años y contar con diploma de preparatoria o equivalente (GED, por sus siglas en inglés).

También deben cumplir con las normas del ejército respecto a tatuajes, no tener violaciones graves a la ley ni problemas médicos importantes y ser elegibles para obtener una autorización de seguridad de nivel secreto.

El proceso de formación incluye entrenamiento intensivo.

Los reclutas primero completan 10 semanas de entrenamiento básico y posteriormente 22 semanas de entrenamiento individual avanzado enfocado en la operación de sistemas de aeronaves no tripuladas.

Además, deben obtener un puntaje mínimo de 102 en la sección Surveillance & Communications (SC) del examen ASVAB.

Durante su preparación, los operadores desarrollan habilidades como el pilotaje de aeronaves no tripuladas, mantenimiento y reparación de drones, así como técnicas de vigilancia y detección para misiones militares.

También tienen la oportunidad de obtener hasta 16 certificaciones reconocidas a nivel nacional relacionadas con estas tecnologías.

Además del salario base, los miembros del ejército pueden recibir beneficios adicionales, como apoyo para vivienda, alimentación, atención médica y oportunidades de certificación profesional que pueden ser útiles también fuera del ámbito militar.

Sigue leyendo:

– ¿Cuánto ganan los pilotos de aviones de combate?

– 10 empleos de medio tiempo que pagan $25 la hora o más

– Las empresas que están despidiendo en Nueva Jersey en 2026 y su impacto en los trabajadores