¿Cuánto ganan los pilotos de aviones de combate?

Los pilotos de aviones de combate suelen ser vistos como una de las figuras más emblemáticas dentro de las fuerzas armadas. Sin embargo, detrás de ese prestigio existe una estructura salarial basada principalmente en el rango militar y los años de servicio, más que en el tipo de avión que vuelan.

Cuánto ganan los pilotos de combate en Estados Unidos

En la Fuerza Aérea de Estados Unidos, el salario base de los pilotos depende del rango militar y de los años de servicio.

El tipo de aeronave que se pilotea –ya sea un avión de combate o uno de transporte– no cambia el salario base.

De acuerdo con las tablas salariales militares, los ingresos anuales base aproximados son los siguientes:

–Subteniente (O-1): $49,802 en el primer año y hasta $62,699 después de seis años de servicio.

–Teniente (O-2): $57,384 al inicio y hasta $79,412 alrededor del sexto año.

–Capitán (O-3): $66,409 al inicio y hasta $92,844 en el sexto año.

–Mayor (O-4): entre $75,536 y $99,986 dependiendo de la experiencia.

–Teniente Coronel (O-5): desde $87,545 hasta $110,995.

–Coronel (O-6): desde $105,016 y hasta $123,412 con más años de servicio.

Los pilotos que van desde Subteniente hasta Mayor (O-1 a O-4) suelen considerarse pilotos de nivel inicial o intermedio.

Los pilotos de mayor rango, como Teniente Coronel y Coronel (O-5 y O-6), suelen ocupar cargos de mando en escuadrones o alas aéreas.

El rango de Coronel es generalmente el más alto en el que los pilotos todavía vuelan con frecuencia.

Aunque algunos oficiales generales también son pilotos, raramente participan en misiones de combate.

Bonos y pagos adicionales

El salario base no es la única fuente de ingresos. Los pilotos militares pueden recibir compensaciones adicionales que elevan significativamente su ingreso total.

Entre ellas se encuentran:

–Bonos de aviación o retención (Aviation Bonus).

–Pagos por zonas de combate.

–Pagos por tareas peligrosas.

–Compensación por despliegues militares.

–Subsidios de vivienda (BAH).

–Subsidios de alimentación (BAS).

Entrenar a un piloto de combate puede costar más de $10 millones, por lo que la Fuerza Aérea ofrece incentivos económicos para retenerlos, especialmente porque existe escasez de pilotos de combate.

Un grupo reducido dentro de una gran fuerza militar

La Fuerza Aérea de Estados Unidos (USAF, por sus siglas en inglés) cuenta con aproximadamente 320,000 militares en servicio activo.

Si se suman los miembros de la Guardia Nacional Aérea y la Reserva de la Fuerza Aérea, el número supera los 500,000 efectivos, y llega a cerca de 689,000 personas al incluir empleados civiles.

A pesar de esa enorme estructura, el número de pilotos es relativamente pequeño: alrededor de 13,000.

Otras ramas militares también cuentan con aviadores. La Marina de Estados Unidos y el Cuerpo de Marines tienen cerca de 10,000 pilotos, mientras que el Ejército cuenta con aproximadamente 7,300 pilotos activos –aunque algunos cálculos elevan la cifra total a unos 14,000–, la mayoría especializados en helicópteros.

Sigue leyendo:

– 10 empleos de medio tiempo que pagan $25 la hora o más

– Las empresas que están despidiendo en Nueva Jersey en 2026 y su impacto en los trabajadores

– Buscan carpinteros para trabajar en Nueva York y pagan $58.83 la hora