10 empleos de medio tiempo que pagan $25 la hora o más

Existen empleos de medio tiempo que superan los $25 por hora y que, en muchos casos, ofrecen flexibilidad para adaptar los horarios según las necesidades personales.

A continuación, un listado con 10 empleos que destacan por su remuneración promedio por hora y por su potencial de crecimiento, según Finance Buzz.

1. Organizador de bodas

Salario promedio por hora: $27.63.

El organizador de bodas se encarga de planear y coordinar cada detalle del evento, desde la logística y el presupuesto hasta la contratación de proveedores y la supervisión del día de la ceremonia.

La demanda suele incrementarse en primavera y verano, lo que lo convierte en una alternativa ideal para quienes buscan un trabajo temporal o estacional de medio tiempo.

2. Traductor o intérprete

Salario promedio por hora: $25.75.

Este trabajo consiste en traducir textos o interpretar conversaciones entre dos o más idiomas. Muchas oportunidades son por proyecto, lo que facilita el trabajo remoto y bajo esquemas flexibles.

El campo ofrece amplias posibilidades como freelance, especialmente para quienes dominan idiomas con alta demanda.

3. Tutor académico

Salario promedio por hora: $25.33.

Los tutores brindan apoyo personalizado a estudiantes de primaria, secundaria o universidad en materias específicas como matemáticas, ciencias, idiomas o preparación para exámenes.

Al trabajar con clientes individuales, es posible ajustar el número de alumnos según el tiempo disponible.

4. Asistente virtual

Salario promedio por hora: $25.82.

Un asistente virtual proporciona apoyo administrativo, técnico o creativo a empresas o emprendedores de manera remota.

Las tareas pueden incluir gestión de correos electrónicos, programación de citas o manejo de redes sociales.

La carga horaria puede aumentar o reducirse dependiendo del cliente y la disponibilidad.

5. Instructor de fitness

Salario promedio por hora: $28.11.

Los instructores de acondicionamiento físico diseñan y dirigen rutinas de ejercicio para individuos o grupos, supervisando la ejecución correcta y segura de los movimientos.

Aunque se requiere formación en el área, no es indispensable contar con un título universitario, ya que diversas organizaciones acreditadas ofrecen certificaciones.

6. Terapeuta de masaje

Salario promedio por hora: $39.68.

El terapeuta de masaje trabaja manipulando músculos y tejidos blandos para aliviar dolor, reducir estrés y promover la relajación.

Si bien se necesita capacitación especializada, es una profesión que puede ejercerse de forma parcial y ajustarse al volumen de clientes que se desee atender.

7. Agente de bienes raíces

Salario promedio por hora: $43.25.

El agente inmobiliario asesora a clientes en la compra, venta o renta de propiedades y actúa como intermediario para asegurar que las transacciones cumplan con los requisitos legales.

Generalmente se requiere aprobar un examen de licencia estatal. Los ingresos pueden variar según el tipo de propiedad y el volumen de operaciones cerradas.

8. Editor de textos

Salario promedio por hora: $40.28.

El editor revisa y mejora contenidos escritos para garantizar claridad, coherencia, precisión y apego a normas de estilo.

Este trabajo suele realizarse por proyectos y puede escalarse de medio tiempo a tiempo completo dependiendo de la carga laboral o del negocio freelance propio.

9. Higienista dental

Salario promedio por hora: $52.08.

El higienista dental limpia dientes y examina la salud bucal de los pacientes para detectar enfermedades en encías o dientes.

Se requiere un título asociado en higiene dental y licencia estatal. El esquema por turnos facilita ajustar las horas de trabajo.

10. Actor de doblaje

Salario promedio por hora: $38.90.

Los actores de voz realizan interpretaciones vocales para comerciales, audiolibros, animaciones, videojuegos y videos corporativos.

Se necesita habilidad en interpretación vocal, pero una vez dentro de la industria, el volumen de trabajo puede adaptarse a la disponibilidad del profesional.

