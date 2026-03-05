Líderes republicanos piden a Tony Gonzales retirarse de la reelección tras admitir relación con una asistente

Los principales dirigentes republicanos de la Cámara de Representantes pidieron al congresista por Texas Tony Gonzales que abandone su intento de reelección después de que admitiera haber mantenido una relación con una integrante de su equipo, un hecho que podría violar las normas internas del Congreso.

La solicitud fue formulada en un comunicado conjunto por el presidente de la Cámara, Mike Johnson, el líder de la mayoría, Steve Scalise, el jefe de disciplina republicano Steve Emmer y la presidenta de la Conferencia Republicana, Lisa McClain.

En el texto, los dirigentes señalaron que el Comité de Ética abrió una investigación sobre la conducta del legislador y lo instaron a retirarse de la contienda electoral mientras se desarrolla el proceso.

“Lo hemos animado a abordar estas graves acusaciones directamente con sus electores y colegas”, indicaron los líderes republicanos. “Mientras tanto, la Dirección ha solicitado al congresista Gonzales que se retire de su candidatura a la reelección”.

No obstante, el grupo reconoció que Gonzales “ha declarado su plena cooperación con la investigación”.

Hasta ahora Gonzales no se ha pronunciado sobre el emplazamiento de los líderes republicanos.

Reconoció el error

La polémica surge en plena campaña para la segunda vuelta de las primarias republicanas en Texas, donde Gonzales se enfrenta al activista proarmas Brandon Herrera después de que ninguno de los dos alcanzara la mayoría necesaria en la votación del martes.

El congresista había esperado que el respaldo del presidente Donald Trump fortaleciera su candidatura, pero las revelaciones sobre su vida personal han marcado las últimas semanas de la campaña.

El miércoles, preguntado por el locutor de radio conservador Joe Pags sobre si la supuesta aventura tuvo lugar, el republicano admitió: “Cometí un error, tuve un lapsus de juicio y me faltó la fe, y asumo toda la responsabilidad por esos actos”.

Gonzales añadió que posteriormente se reconcilió con su esposa, Angel, y que su fe “es más fuerte que nunca”.

En declaraciones a NBC News, el legislador dijo que cooperará con el proceso abierto por el Comité de Ética y que espera poder exponer su versión de los hechos. “Acojo con agrado la oportunidad de presentar todos los hechos al comité”, señaló.

Las reglas de conducta de la Cámara de Representantes establecen que los miembros del Congreso no pueden mantener relaciones sexuales con empleados que trabajen bajo su supervisión directa y también prohíben cualquier insinuación o conducta sexual no deseada hacia el personal.

