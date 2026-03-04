Legisladora Gina Hinojosa se impone en las primarias y apunta a la gobernación de Greg Abbott

La rivalidad para decidir quién será el siguiente gobernador de Texas ya está definida. El gobernador republicano Greg Abbott ganó fácilmente las primarias republicanas el martes.

En noviembre de este año, Abbott se enfrentará a la demócrata Gina Hinojosa, integrante de la Cámara de Representantes de Texas por el área de Austin.

Una victoria del actual gobernador lo encaminaría a convertirse en el líder del estado con más años de servicio. Para Hinojosa, una victoria rompería la racha de más de 30 años de republicanos en el cargo.

No obstante, derrotar al republicano no será tarea fácil. Tiene todo lo que un candidato a gobernador en ejercicio podría soñar: más de $100 millones de dólares en fondos de campaña disponibles, un nombre bastante reconocido y el apoyo del presidente Donald Trump.

“Se enfrenta a probablemente uno de los republicanos más formidables del país, el republicano mejor financiado del país; probablemente el republicano en el cargo que se siente más cómodo del país”, expresó Álvaro Corral, politólogo de la Universidad de Texas en el Valle del Río Grande. “Creo que tiene todas las de perder”.

Pero es una lucha que Hinojosa cree que es necesaria.

“Nuestra lucha en este momento es contra los multimillonarios y las corporaciones que están aumentando los precios”, manifestó Hinojosa en el evento de lanzamiento de su campaña en octubre del año pasado en su ciudad natal de Browsville.

Ella considera que ahora es el momento de atacar a Abbott, pese a sus pocas posibilidades ante el gobernador republicano.

“Tiene que deshacer lo que la gente ha sabido de él durante unos 12 años. No hay suficiente dinero para hacerlo en el lapso de esta contienda“, señaló Hinojosa a Houston Public Media a inicios de año, citando el índice de aprobación del 32% del gobernador en ese entonces.

La demócrata venció a otros ocho contendientes de las primarias demócratas, entre ellos el exrepresentante estadounidense Chris Bell de Houston, Angela “Tía Angie” Villescaz, originaria de Uvalde, y Patricia Abrego, directora de tecnología académica de la Universidad Internacional Texas A&M.

El martes en la noche, el gobernador ignoró en gran medida a su oponente demócrata y, en cambio, recurrió a las redes sociales para felicitar a una serie de republicanos exitosos que había respaldado en sus primarias.

Governor @GregAbbott_Tx calling to congratulate Republican candidates who won up and down the ballot tonight!



Let’s Roll, Texas! #txlege #txgov pic.twitter.com/qHq1cufOZL — Texans for Abbott (@GovHotWheels_TX) March 4, 2026

En vez de hacer campaña por sí mismo, Abbott ha gastado gran parte de su tiempo y dinero en atacar a los candidatos demócratas en la carrera por el Senado, informó Kut News.

“Está en una posición tal, por encima de la contienda, que puede lanzarse al ataque contra el Partido Demócrata en general para intentar ayudar a los republicanos en las elecciones inferiores”, manifestó Corral.

El profesor de la Escuela de Asuntos Públicos LBJ de la Universidad de Texas, Sergio García-Ríos, apuntó a The Texas Newsroom que eso es probable porque la carrera por el Senado jugará un papel importante en si Hinojosa tiene posibilidades en noviembre de este año.

“A menos que las elecciones al Senado realmente movilicen a muchos votantes, especialmente a los votantes jóvenes y a los votantes de baja propensión, será más difícil que todos los demás puestos ganen”, señaló García-Ríos, quien también se desempeña como director de datos de sondeos de Univision.

Aun así, Hinojosa tiene algunas ventajas si los electores buscan votar por alguien diferente al liderazgo republicano actual.

“Ya es una ventaja, pero tiene que hacer campaña más allá de la identidad”, afirmó García-Ríos. “Ser del Valle, ser latino no es suficiente. Todavía hay que presentar soluciones y hacer campaña con fuerza”.

En la actualidad, ninguna de las principales encuestas de Texas le da a Hinojosa posibilidades de ganar. Pero las elecciones generales también se encuentran a más de 240 días de distancia.

Sigue leyendo:

• Representante Dan Crenshaw cae ante Steve Toth en las primaras republicanas en Texas

• Del escenario a la política: El cantante Bobby Pulido gana las primarias en Texas

• Primaria republicana en Texas más cara de la historia va a segunda vuelta por escaño en el Senado