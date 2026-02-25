Tony Gonzales enfrenta presión para renunciar tras acusaciones de relación con una empleada que murió después del romance

La controversia política en torno al representante Tony Gonzales, republicano por Texas, se intensifica luego de que surgieran acusaciones de que mantuvo un romance con una empleada de su oficina que posteriormente se suicidó. Estas revelaciones han llevado a que varios miembros del Partido Republicano pidan su renuncia o que suspenda su campaña de reelección antes de las primarias de la próxima semana.

El presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, republicano por Louisiana, señaló que, aunque las acusaciones son “muy graves”, es necesario realizar investigaciones independientes antes de tomar medidas.

Johnson enfatizó la importancia del debido proceso y se esperaba que se reuniera en privado con Gonzales el martes.

NBC News informó que la Oficina de Conducta del Congreso enviará un informe sobre Gonzales al Comité de Ética de la Cámara de Representantes, pero la norma impide su transmisión dentro de los 60 días posteriores a una elección. Según el código de conducta de la Cámara, los miembros no deben tener relaciones sexuales con su personal.

El líder de la mayoría en la Cámara, Steve Scalise , dijo que espera que el proceso avance rápidamente para que “los hechos se conozcan”. Sin embargo, la delicada mayoría republicana en la Cámara hace que cada vacante o deserción pueda afectar votaciones clave, lo que aumenta la presión política sobre los líderes y sobre Gonzales.

La representante Lauren Boebert , primera en pedir la renuncia de Gonzales, sostuvo que el congresista “debe elaborar un plan para su renuncia” y que debería suspender su campaña. Otros, como Tim Burchett (R-Tenn.), compararon la situación con “ser el capitán del Titanic después de chocar contra un iceberg”.

Gonzales rechaza señalamientos

Gonzales, por su parte, negó las acusaciones y calificó los detalles revelados como “difamaciones personales” utilizadas por su oponente Brandon Herrera, un youtuber conservador, para ganar ventaja en las primarias. “Habrá oportunidad de que salgan a la luz todos los detalles y hechos. Lo que han visto no es toda la verdad”, afirmó el congresista.

Las acusaciones se centran en su relación con Regina Ann Santos-Aviles, empleada de su oficina de distrito, quien murió después de prenderse fuego en septiembre. Mensajes de texto obtenidos por medios como The Hill y el New York Post, proporcionados por el viudo de Santos-Aviles, indican que Gonzales le solicitaba material sexual, mientras ella señalaba que estaba “yendo demasiado lejos”. Gonzales no respondió sobre la autenticidad de los mensajes.

El caso ha generado un debate más amplio sobre cómo la Cámara maneja las acusaciones de conducta sexual inapropiada. La representante Nancy Mace presentó una resolución para que el Comité de Ética preserve y publique todos los informes relacionados con acoso sexual o relaciones con personal.

Además de Boebert y Burchett, los representantes Thomas Massie, Kevin Kiley, Anna Paulina Luna, Chip Roy y Brandon Gill han declarado públicamente que Gonzales debería renunciar o retirarse de la campaña.

El caso de Gonzales combina la presión política interna del partido con un escrutinio público intenso, mientras la investigación ética y los procedimientos en la Cámara de Representantes avanzan y las primarias se acercan.

