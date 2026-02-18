Representante republicano de Texas mantuvo romance con una empleada que murió tras prenderse fuego

El representante republicano Tony Gonzales, actualmente en campaña de reelección por el Distrito 23 de Texas, mantuvo un romance con Regina Ann “Regi” Santos Aviles, quien se desempeñaba como su directora de distrito, un caso que ha tomado relevancia tras el fallecimiento de la funcionaria en septiembre pasado, así lo confirmó una investigación del San Antonio Express News.

La relación salió a la luz mediante mensajes de texto enviados por Santos-Aviles. Según declaraciones de una exmiembro del personal al Express-News, la directora de distrito le confesó el romance mediante un mensaje que decía: “Tuve una aventura con nuestro jefe y estoy bien. Tú estarás bien”.

No era un secreto entre el personal, dijo el abogado de Adrián Avilés, esposo de la fallecida, quien añadió que “el personal estaba claramente al tanto de lo que estaba ocurriendo”.

Circunstancias previas al fallecimiento de Santos Aviles

Los informes indican que Santos Aviles entró en una depresión profunda luego de que su esposo descubriera la relación y Gonzales decidiera terminar el vínculo. La exempleada que filtró la información alega que la directora comenzó a ser excluida de sus funciones en mayo de 2024, perdiendo su relevancia en la oficina.

En agosto de 2025, la policía acudió al domicilio de Santos-Aviles por un presunto intento de suicidio. Un mes después, la funcionaria murió tras prenderse fuego en el jardín de su casa en Uvalde. Pese a estos antecedentes, el abogado Bobby Barrera declaró, al ser consultado sobre si la relación influyó en el suicidio: “No lo creo”.

Consecuencias políticas tras el episodio amoroso

El consejo editorial del San Antonio Express-News anunció el retiro de su apoyo a Gonzales en las primarias republicanas, argumentando una “preocupante falta de carácter por parte de un funcionario electo”. El legislador, quien está casado y tiene seis hijos, ha sido cuestionado por mantener una relación con una subordinada.

Por su parte, un portavoz de Gonzales calificó a quienes difunden estas versiones como “políticos de baja estofa” que buscan “distorsionar” la tragedia.

Sigue leyendo:

– Boricuas en Chicago cuestionan apoyo de gobernadora de Puerto Rico Jenniffer González a agenda de Trump para Cuba

– Los contactos secretos de Marco Rubio con el nieto de Raúl Castro, según Axios

– Crisis en la Guardia Costera: Cuestionan a Kristi Noem por el uso personal de recursos militares