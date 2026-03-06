Clima de hoy en Nueva York para este viernes 6 de marzo

¿Cómo deberías prepararte para salir por las calles de Nueva York este viernes? El pronóstico del clima para los neoyorquinos en el día de hoy apunta aindica unas temperaturas que fluctuarán entre los 43 grados Fahrenheit (6ºC) de máxima y los 37 grados Fahrenheit (3ºC) de mínima. La sensación térmica, esto es, “temperatura real” que tu cuerpo va a percibir será de 37ºF (3ºC) de máxima y 37ºF (3ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 45% durante el día y del 45% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 46% durante el día y del 46% en el periodo nocturno.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 10.56 mph en el día y los 4.35 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. En esta época del año, el amanecer será a las 06:23 h, mientras que el atardecer ocurrirá a las 17:53 h. En total habrá 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

El clima en Nueva York mañana se prevén cielos cubiertos con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas se moverán entre los 46 y los 48 grados Fahrenheit (8 y 9 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 45% por la mañana, 62% por la tarde y 45% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York ofrece un clima mayoritariamente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son frecuentes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar las variaciones extremas de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas que predominan son el húmedo subtropical de la zona sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense tiene un clima continental húmedo con lluvias continuas durante todo el año, que se transforman en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos altas temperaturas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En el lado oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Los dos tienen poca presencia de precipitaciones. El clima mediterráneo se localiza en la zona costera del oeste estadounidense, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.