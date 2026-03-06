México explotó a la ofensiva y derrota a Gran Bretaña en Clásico Mundial

El equipo de México comenzó con victoria 8-2 a Gran Bretaña en el debut del Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Esta es la primera vez que México logra una victoria en el debut del Clásico Mundial de Béisbol.

El combinado mexicano explotó a la ofensiva en el octavo y noveno capítulo con siete carreras para abrir el marcador y llevarse la victoria.

A pesar de la escasa ofensiva en los primeros innings, el pitcheo mexicano se comportó a la altura gracias a una gran apertura de Javier Assad.

Assad lanzó 3.2 innings sin permitir carreras, 2 hits recibidos, 1 boleto, 2 ponches y se fue sin decisión.

Jonathan Aranda guió la victoria de México con gran jonrón

Nacho Álvarez adelantó a México con un jonrón solitario en el segundo episodio, pero el británico Harry Ford igualó las acciones con otro cuadrangular.

El pitcheo de ambos equipos mantuvo el empate a una carrera hasta la octava entrada, cuando Aranda recibió el turno con dos corredores en base sin outs.

Aranda pudo sacar su fuerza a la banda contraria y, aprovechando las dimensiones del Daikin Park, la sacó por el jardín izquierdo.

En el noveno episodio, México pudo hacer más daño con cuatro carreras más. Alek Thomas impulsó dos anotaciones con un sencillo, Joey Ortiz trajo otra con un doble y Randy Arozarena anotó la séptima carrera para dejar cifras definitivas.

Trayce Thompson impulsó una carrera en el noveno episodio para maquillar el resultado en el primer juego.

La selección mexicana descansará este sábado y volverá a la acción este domingo frente al combinado de Brasil, equipo que debuta contra Estados Unidos.

México luego se medirá a Estados Unidos y cerrará la fase de grupos en un duelo contra Colombia en el Daikin Park.

