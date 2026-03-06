Shohei Ohtani guía a Japón en primera victoria en Clásico Mundial 2026

Japón y Shohei Ohtani comenzaron con todo en la victoria 13-0 ante China Taipei en el debut del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

Ohtani deslumbró con el bate tras conectar un grand slam, un doble y un sencillo, con cinco carreras empujadas.

Por su parte, Yoshinobu Yamamoto abrió por los nipones con 2.2 innings y destacaron los Grandes Ligas Seiya Suzuki, Kazuma Okamoto y Masataka Yoshida.

China Taipei sumó su segunda derrota y queda al borde de la eliminación. Aún le resta enfrentarse a República Checa y Corea del Sur.

Japón aplicó la vía del “mercy rule” contra China Taipei

Los japoneses, quienes lucen como grandes favoritos, no tardaron en demostrar por qué van vía a su cuarta corona del Clásico Mundial.

En el segundo inning, establecieron la marca de más carreras en un mismo episodio con 10 anotaciones.

El rally de carreras comenzó con un grand slam de Shohei Ohtani que hizo enloquecer el Tokyo Dome de Japón.

En ese mismo episodio siguieron anotaciones con hits de Yoshida, Murakami, Sosuke Genda y nuevamente Ohtani.

Okamoto impulsó otra carrera y Genda trajo dos más en el tercer episodio que dejó una ventaja inalcanzable para el equipo de China Taipei.

La ofensiva del equipo taiwanés solo pudo conectar un sencillo y el juego se terminó en siete entradas.

En el Clásico Mundial de Béisbol, si un juego está por diferencia de 10 o más carreras después de siete innings, se declara al ganador sin necesidad de jugar hasta el noveno capítulo.

Japón volverá a jugar este sábado contra Corea del Sur, en uno de los duelos más atractivos de este grupo.

Australia ganó y sigue invicto en Clásico Mundial de Béisbol

Australia derrotó el viernes 5-1 a República Checa gracias a un jonrón de tres carreras de Curtis Mead, pelotero de cuadro de los Medias Blancas de Chicago, para mantenerse invicta en el Grupo C.

El jonrón de Mead en la tercera entrada puso a Australia arriba por 3-1 después de que los checos no concretaron una doble matanza al inicio del episodio. Finalmente, ello le dio a Mead la oportunidad de batear.

Australia sumó dos carreras en el noveno inning, incluido un jonrón solitario de Alex Hall.

