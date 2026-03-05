Clásico Mundial de Béisbol 2026: cuánto dinero ganará el campeón

Tras romper récords de asistencia y audiencia en 2023, la edición de 2026 del Clásico Mundial de Béisbol apunta a elevar aún más su impacto global, tanto en presencia en los estadios como en relevancia mediática.

Uno de los incentivos más relevantes del torneo es el económico. Para la edición de 2026, el campeón del Clásico Mundial se llevará $7.5 millones de dólares, el doble de lo que recibió la selección de Japón tras conquistar el título en 2023.

Para la MLB, el torneo representa además un negocio estratégico: se disputa en apenas dos semanas y logra captar la atención del mundo del béisbol justo antes del inicio de la temporada de Grandes Ligas.

De acuerdo con reporte, todas las selecciones recibirán una compensación económica por participar, que aumentará dependiendo de su avance en el torneo.

La distribución aproximada de premios será la siguiente:

Participación en el torneo: $750,000 dólares

Clasificación a cuartos de final: $1,000,000 dólares

Llegar a semifinales: $1,250,000 dólares

Disputar la final: $1,250,000 dólares

Campeón: $2,500,000 dólares adicionales

Sumando todas las fases, el equipo campeón puede alcanzar $7,5 millones de dólares en ingresos totales.

