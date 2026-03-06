Michelle Galván, conductora de Primer Impacto, anuncia que está embarazada

Michelle Galván, conductora del programa Primer Impacto, anunció este 5 de marzo su segundo embarazo, una noticia que ha emocionado a todos sus seguidores.

La exclusiva la dio a la revista People en Español, a la que contó varios detalles de este bebé, fruto de su relación con Andrés Asion.

“La verdad que este bebé es tan inesperado, pero tan deseado a la vez. Porque imagínate, es mi niño y viene a transformarnos la vida”, comentó en la conversación que tuvo con el medio.

En sus redes sociales también compartió un video en el que mostró la revelación del sexo del bebé que espera.

El papá del niño también está muy emocionado, debido a que era un gran sueño que tenía en su vida. “Me siento que estoy en una nube; la verdad es que he querido tener un hijo por mucho tiempo, y ha sido una felicidad increíble”, afirmó a People.

Michelle le dio la noticia a Andrés el Día de Reyes, una fecha que ahora tiene un significado más especial. “Es una felicidad impresionante para mí y para la familia. Yo tengo una familia muy grande, y todo el mundo está tan feliz y tan alegre, ¡es niño!, es un varoncito”, indicó.

El embarazo de Michelle Galván

En la entrevista, explicó que Megan, su primera hija, se ha tomado muy bien la noticia de que tendrá un hermanito. “Megan todos los días reza por su hermanito. Y agradece. Se duerme rezando por su hermanito. Y se levanta agradeciendo por su hermanito. Va a ser la mejor hermana mayor del mundo”, contó a People.

Varios artistas y seguidores de Michelle Galván le han dejado cientos de mensajes para expresarles su emoción por esta noticia.

Por ejemplo, Francisca, conductora de Despierta América, le dejó un comentario para felicitarla.

Lili Estefan, del programa El Gordo y la Flaca, le escribió: “Muchas felicidades, qué sorpresa y de las buenas. Que sigan las bendiciones para todos en la familia”.

Por su parte, la periodista Astrid Rivera le afirmó: “Que este bebé llegue rodeado de amor, paz y propósito. Que cada latido te recuerde que Dios escribe historias más grandes de lo que imaginamos”.