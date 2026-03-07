El precio del petróleo se acerca a los $100 por la guerra en Irán: cómo puede afectar la gasolina en Estados Unidos

El precio del petróleo volvió a encender las alarmas en los mercados internacionales. Este sábado 7 de marzo de 2026, el precio del barril de crudo se acercó a los $100 en medio de la creciente tensión militar en Medio Oriente. Expertos estiman que, si la situación se prolonga, podría impactar directamente en el precio de la gasolina que pagan millones de conductores en Estados Unidos.

Este repunte, que disparó el precio del petróleo en unos pocos días tras meses de estabilidad, ocurrió después de que los mercados reaccionaran a la escalada del conflicto con Irán y aumentaran los riesgos para el suministro energético global. En este contexto, los consumidores podrían empezar a notar el impacto en las estaciones de servicio en las próximas semanas.

La guerra en Medio Oriente impulsa el precio del petróleo

Los precios del petróleo registraron fuertes aumentos en los últimos días, conforme se ha intensificado la tensión entre Irán y ha comenzado a impactar el comercio del hidrocarburo en otros países de la región. Este riesgo de interrupciones en el suministro ha provocado una rápida reacción en los mercados.

En Medio Oriente se extrae cerca de un tercio del petróleo mundial, por lo que cualquier tensión militar en la región afecta casi de inmediato los mercados energéticos de todo el mundo.

De acuerdo con datos de Bloomberg y Reuters, el crudo West Texas Intermediate (WTI) —referencia para Estados Unidos— ya superó los $90 por barril, su nivel más alto desde 2022.

Mientras que el crudo Brent, referencia para Europa, también registró un fuerte avance en los mercados internacionales y se encuentra en los $92 por barril.

“La escalada del conflicto en Medio Oriente ha generado una fuerte presión al precio del petróleo. Los inversionistas están reaccionando al riesgo de interrupciones en el suministro”, sostuvo John Kilduff, socio de la firma Again Capital.

Por qué el petróleo puede acercarse a los $100

El precio del petróleo se calcula por las típicas reglas de oferta y demanda. Pero también es sensible a factores geopolíticos, decisiones de productores y expectativas del mercado.

Entre los factores que están impulsando el aumento destacan:

Riesgo de interrupciones en el suministro en Medio Oriente, luego que Irán cerró la circulación marítima en el Estrecho de Ormuz

en Medio Oriente, luego que Irán cerró la circulación marítima en el Estrecho de Ormuz Reducciones de producción impulsadas por los países que integran la alianza petrolera OPEP+ para estabilizar el precio

impulsadas por los países que integran la alianza petrolera OPEP+ para estabilizar el precio Alta demanda energética global tras la recuperación económica en varios países

tras la recuperación económica en varios países Tensión geopolítica que genera incertidumbre en los mercados, sobre todo en una región de alta producción

Según la Agencia Internacional de Energía (AIE), el consumo mundial de petróleo podría superar los 102 millones de barriles diarios durante 2026 y “la combinación de tensión geopolítica y recortes de producción mantiene al mercado muy ajustado”, indicó la agencia en un informe reciente.

Cómo el precio del petróleo afecta la gasolina en Estados Unidos

El aumento del precio del petróleo normalmente se traslada al precio de la gasolina que pagan los consumidores. Esto ocurre porque el petróleo es la materia prima con la que se producen los combustibles.

De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA):

El petróleo define cerca del 55% del precio de la gasolina

Los costos de refinación y distribución representan alrededor del 30%

Los impuestos federales y estatales completan el resto del precio final

Esto significa que cuando el petróleo sube de forma sostenida, la gasolina tiende a encarecerse.

“Los precios de la gasolina en Estados Unidos siguen muy de cerca los movimientos del petróleo”, confirmó Patrick De Haan, analista de combustibles de GasBuddy. “Si el petróleo continúa subiendo, los consumidores podrían empezar a ver precios más altos en las estaciones de servicio”.

El impacto directo en las familias

Pero además, un incremento en el precio del petróleo afecta una infinidad de productos y servicios en todas las economías, ya que también encarece los costos de producción y transporte. Por ello, para millones de hogares en Estados Unidos, el precio de la gasolina es uno de los gastos más visibles del presupuesto mensual.

Cuando el petróleo sube, el efecto puede sentirse en varios frentes:

Gasolina más cara en estaciones de servicio

Aumento en costos de transporte

Incremento en precios de productos transportados

Mayor presión inflacionaria

En términos prácticos, esto significa que un aumento prolongado del petróleo podría traducirse en costos más altos para alimentos, transporte y servicios.

Según la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), la energía y el transporte tienen un impacto significativo en la inflación general.

Qué dicen los analistas del mercado energético

Diversos analistas advierten que la evolución del conflicto en Medio Oriente será clave para determinar el comportamiento del petróleo en las próximas semanas:

“Los mercados energéticos están extremadamente sensibles a cualquier noticia relacionada con Irán”, explicó a Bloomberg Helima Croft, jefa de estrategia global de materias primas en RBC Capital Markets.

La experta advirtió que, en el caso de una mayor escalada militar contra Irán podría subir aún más los precios del petróleo.

Otros expertos resaltaron que el nivel de $100 por barril tiene un fuerte impacto psicológico en los mercados: “Si el petróleo rompe esa barrera, podríamos ver movimientos más bruscos en los precios”, explicó Phil Flynn, analista de mercado de Price Futures Group.

Qué puede pasar en los próximos días con el precio de la gasolina

Los precios de la gasolina no reaccionan inmediatamente a los cambios bruscos en el precio del petróleo, sí se ajustan con las tendencias del mercado energético. En este panorama, la Administración de Información Energética estima que los precios podrían experimentar aumentos graduales si el petróleo se mantiene cerca de los $100.

Este precio también estaría influenciado por otros factores como:

Capacidad de refinación en Estados Unidos

Inventarios de combustible

Demanda de los consumidores

Políticas energéticas del gobierno

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre el aumento en el precio de la gasolina por la guerra en Irán

¿Por qué sube el precio del petróleo cuando hay conflictos en Medio Oriente?

Porque la región produce un tercio del petróleo mundial. Ante el riesgo de interrupciones en el suministro, los mercados reaccionan anticipando escasez.

¿El aumento del petróleo afecta inmediatamente la gasolina?

No siempre. Si el aumento se mantiene durante varios días o semanas, suele trasladarse al precio del combustible.

¿Cuánto podría subir la gasolina en Estados Unidos?

Depende del precio del petróleo y cuánto tiempo se mantenga elevado. Cambios de varios dólares en el barril pueden reflejarse en centavos adicionales por galón.

¿Qué es el petróleo WTI?

El West Texas Intermediate (WTI) es el principal indicador del precio del petróleo en Estados Unidos y se utiliza como referencia para el mercado energético.

¿Puede bajar el precio del petróleo nuevamente?

Sí. Los precios dependen de factores como producción, demanda y estabilidad geopolítica.

Conclusión

Cuando se acerca el precio del petróleo a los $100 por barril, se refleja la sensibilidad de los mercados energéticos a los conflictos geopolíticos. Aunque todavía es pronto para saber si los precios alcanzarán ese nivel de forma sostenida, el movimiento ya ha generado preocupación entre analistas y consumidores.

Para millones de conductores en Estados Unidos, el impacto podría sentirse en las próximas semanas, siempre que los precios elevados se mantengan. En términos prácticos, esto significa tener una gasolina más cara y mayor presión sobre el costo de vida.

La evolución del conflicto en Medio Oriente será clave para determinar si el petróleo sigue subiendo o finalmente los precios logran estabilizarse.

Sigue leyendo:

– Precio de la gasolina sube en EE.UU. tras ataques a Irán y preocupa la inflación

– Precios de gasolina en EE.UU. alcanzan mínimo navideño debajo de los $3 por galón, ¿a qué se debe?

– Trump anticipa ataque “muy duro” contra Irán y lo califica como “el perdedor de Oriente Medio”