Precios de gasolina en EE.UU. alcanzan mínimo navideño debajo de los $3 por galón, ¿a qué se debe?

Durante esta temporada navideña, los conductores estadounidenses han recibido un gran regalo navideño, con una caída notable en los precios de gasolina que alcanzan un precio promedio nacional de $2.86 por galón; el más bajo desde 2020, que ayuda de manera importante a mitigar el aumento del costo de la vida en otros productos y servicios de primera necesidad.

Según datos del club de motoristas AAA, el mes de diciembre registra los precios más bajos en las gasolineras este año: El promedio nacional de la gasolina sin plomo se ha mantenido por debajo de los $3 desde el 2 de diciembre, hasta su nivel más bajo de aproximadamente $2.85 por galón el lunes y para este martes subió ligeramente a $ 2.86 dólares por galón el martes.

Por lo que a nivel general, los consumidores que salgan a la carretera antes de las vacaciones de Navidad probablemente podrán aprovechar precios moderados.

Las variaciones en los precios bajos de la gasolina por región

Aunque los precios son diferentes en cada estado, debido a factores como el suministro de refinerías cercanas hasta las necesidades locales de combustible, en general, los precios se mantienen más bajos de lo normal.

De acuerdo con la AAA, Hawaii registró el promedio más alto, con aproximadamente $4.44 por galón, el martes, seguido de California ($4.30) y $3.92 en Washington. Por otro lado, Oklahoma tuvo el promedio más bajo, con aproximadamente $2.30 por galón, seguido de casi $2.42 en Arkansas y Iowa.

¿Cuál es el precio de la gasolina en Nueva York?

En el estado de Nueva York el precio promedio es de $3.06 por galón.

Sin embargo, por región los precios fluctúan un poco más, generalmente a la baja:

Ciudad de Nueva York (NYC): El promedio ronda los $3.09 por galón

El promedio ronda los $3.09 por galón Condados del Lower Hudson Valley: En áreas como Westchester y Rockland, los precios oscilan entre $2.69 y $2.85

En áreas como Westchester y Rockland, los precios oscilan entre $2.69 y $2.85 Upstate New York: Los precios en regiones del norte del estado varían entre los $2.96 y $3.14

A nivel nacional, la gasolina sin plomo ha bajado más de 18 centavos en comparación con el precio de la temporada navideña del 2024 y $21 centavos con respecto al mes anterior. Según la AAA los precios de este mes representan el precio más barato para un mes de diciembre desde el 2020, cuando la pandemia de COVID-19 afectó gravemente la economía.

La organización de viajes explicó que los precios más bajos de este mes se deben a que la oferta se mantiene fuerte. Mientras que el precio del petróleo crudo, principal componente de la gasolina, también se ha mantenido en un nivel relativamente bajo: el West Texas Intermediate (WTI) ha promediado unos $60 dólares por barril durante la mayor parte de diciembre.

Esta estabilidad en el precio del crudo es la razón principal de que la gasolina no haya subido a pesar del alto volumen de viajes navideños de la presente temporada, movilizando a unos 115 millones de personas, de acuerdo con la AAA.

El resto de los productos y servicios ha incrementado sus precios

El alivio en el bajo costo del combustible es bienvenido para los consumidores que han resentido precios más altos en otros bienes o servicios, que van desde comestibles hasta los regalos navideños a causa de la inflación sostenida en la economía y el efecto de los aranceles promovidos por el presidente, Donald Trump, a las importaciones extranjeras.

Aunque la semana pasada, los datos gubernamentales mostraron que los precios al consumidor se enfriaron en noviembre, aumentando tan solo un 2.7 % con respecto al año anterior, pero esta cifra de inflación interanual aún se mantiene muy por encima del objetivo del 2% establecido por la Reserva Federal.

Aunque los economistas advirtieron rápidamente que las cifras del mes pasado eran sospechosas debido a los retrasos y posibles distorsiones derivados del cierre federal de 43 días ocurrido en octubre y noviembre.

Mientras tanto, la mayoría de los estadounidenses han mostrado su frustración por el alto costo de la vida, así como por la incertidumbre del mercado laboral. El martes, el Conference Board anunció que su índice de confianza del consumidor cayó en diciembre a su nivel más bajo desde abril, reflejando el pesimismo de los hogares debido a la incertidumbre laboral y el costo de la vivienda.

