Japón gana difícil juego ante Corea del Sur con gran actuación de Shohei Ohtani

La selección de Japón derrotó 8-6 a Corea del Sur en un difícil juego para conseguir su segunda victoria en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026.

Los japoneses tuvieron que venir de atrás para llevarse la victoria en un Tokyo Dome repleto de aficionados.

Shohei Ohtani, Seiya Suzuki y Masataka Yoshida fueron los héroes de la victoria japonesa. Los tres toleteros, que juegan en Grandes Ligas, conectaron cuadrangulares ante el pitcheo surcoreano.

Con esta victoria, Japón empató el primer lugar del Grupo C junto con Australia. Por su parte, Corea del Sur queda con récord de 1-1 y se enfrentará en la noche de este sábado (domingo en Japón) a China Taipéi.

Jugadores de Grandes Ligas de Japón guían la victoria ante Corea

Corea del Sur comenzó ganando el encuentro con tres carreras en el primer inning en uno de los mejores juegos que va del torneo.

Seiya Suzuki, de los Chicago Cubs, descontó dos carreras con un cuadrangular en el mismo primer inning.

Shohei Ohtani, quien bateó de 2-2 con dos boletos, conectó un jonrón solitario en el tercer inning para igualar las acciones. Suzuki bateó un jonrón para tomar ventaja 4-3 y Yoshida también se unió a la fiesta con un nuevo cuadrangular.

Pero Corea del Sur no bajó los brazos con un jonrón de dos carreras de Hyeseong Kim para empatar el marcador 5-5.

El empate se mantuvo hasta el séptimo inning. Suzuki impulsó otra carrera con un boleto con las bases llenas.

Yoshida trajo dos más con un hit con las bases repletas que amplió la diferencia 8-5 a favor de Japón.

Corea del Sur descontó una carrera en el octavo capítulo, pero Kim se ponchó con bases llenas dejando escapar la oportunidad de empate.

Japón sigue invicto y se enfrentará a Australia en su próximo encuentro, un duelo que definirá el liderato del Grupo C.

Sigue leyendo:

Venezuela debuta con pie derecho en el Clásico Mundial tras 6-2 a Países Bajos

México explotó a la ofensiva y derrota a Gran Bretaña en Clásico Mundial