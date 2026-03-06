Venezuela debuta con pie derecho en el Clásico Mundial tras 6-2 a Países Bajos

La selección de béisbol de Venezuela no pudo tener un mejor estreno en el Clásico Mundial de Béisbol tras imponerse este viernes por 2-6 a los Países Bajos. En un ambiente eléctrico en el loanDepot Park de Miami, el equipo Vinotinto demostró que tiene la pólvora encendida y la mira puesta en avanzar lejos en el torneo.

La gran figura de la jornada fue el primera base Luis Arráez, quien hizo honor a su apodo de ‘La Regadera’ al guiar el ataque desde la misma primera entrada. El jugador de los San Francisco Giants conectó un sencillo clave que permitió a Ronald Acuña Jr. inaugurar la pizarra, marcando el ritmo de lo que sería una noche larga para los lanzadores europeos.

Aunque los neerlandeses intentaron reaccionar rápido con un tablazo de Drew Jones que empujó el empate en los pies de Hendrick Clementina, el orgullo venezolano respondió de inmediato. En la baja del segundo inning, el joven Javier Sanoja se voló la cerca con un jonrón solitario que devolvió la ventaja a los de casa.

A partir de ahí, el control fue total para los sudamericanos, quienes sentenciaron el encuentro en una quinta entrada de pesadilla para el pitcheo de los “Oranje”, donde Arráez, Acuña, Giménez y Contreras se combinaron para fabricar un rally de cuatro carreras que puso el marcador fuera del alcance de sus rivales.

Con el triunfo en el bolsillo, Venezuela no tiene tiempo para celebraciones largas, ya que este sábado 7 de marzo volverán al diamante de Miami para enfrentar a Israel en su segundo compromiso del certamen.

Por su parte, el equipo de Países Bajos buscará sacudirse la derrota cuando se mida temprano ante Nicaragua.

Sigue leyendo:

·Clásico Mundial de Béisbol 2026: cuánto dinero ganará el campeón

·Australia y Corea del Sur comienzan con victoria en debut en Clásico Mundial

·Clásico Mundial 2026 generará $43.8 millones en Puerto Rico, según alcalde de San Juan