Abren centros de votación en Colombia para las elecciones legislativas

Este domingo se desarrolla en Colombia la jornada electoral para integrar el Senado y la Cámara de Representantes durante el periodo 2026-2030, así como consultas interpartidistas para seleccionar a los aspirantes que competirán por la Presidencia de la República el próximo 31 de mayo.

Las votaciones iniciaron formalmente a las 8:00 a.m., hora local, y está previsto que las urnas cierren a las 4:00 p.m. La Registraduría Nacional del Estado Civil informó que el censo electoral habilita a 41,287,084 colombianos para ejercer su derecho al voto. Para cubrir la demanda, se instalaron 125,259 mesas en 13,746 puestos de votación en todo el territorio nacional, informó EFE.

Estiman momento en el que se conocerán los resultados

El acto de apertura oficial en el Congreso Nacional contó con la presencia del presidente Gustavo Petro, el registrador nacional Hernán Penagos y el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán. Las autoridades estiman que los resultados consolidados se conocerán aproximadamente dos horas después del cierre de las mesas.

Un total de 3,081 candidatos se inscribieron para estas elecciones, de los cuales 1,071 aspiran al Senado y 2,010 a la Cámara de Representantes. En el Senado se eligen 102 curules de forma directa, mientras que el escaño 103 se asignará al candidato presidencial con la segunda mayor votación en mayo. En la Cámara se definen 182 asientos y el puesto 183 será ocupado por la fórmula vicepresidencial del segundo candidato más votado.

Consultas para elegir candidatos presidenciales

De forma simultánea, se realizan tres consultas para elegir candidatos presidenciales. La Gran consulta por Colombia, de derecha, cuenta con nueve aspirantes. El Frente por la vida, de izquierda, presenta cinco nombres. Finalmente, la Consulta de las soluciones: salud, seguridad y educación, de centro, cuenta con dos inscritos.

Sobre el orden público, la Registraduría reportó un incidente en el municipio de Calamar, departamento de Bolívar, donde una turba destruyó urnas y cubículos en el caserío de Barranca Vieja, pero la Policía Nacional confirmó la reposición inmediata del material electoral, asegurando que el proceso continúa sin afectaciones en dicha zona del norte del país.

