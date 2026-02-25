Arrestan a subdirector escolar por cargos federales de prostitución en Queens, Nueva York

Bond Ng, subdirector de una escuela pública en Queens (NYC), fue arrestado bajo cargos federales como sospechoso de tener un lucrativo negocio prostituyendo a una estrella porno en línea de California, informaron las autoridades.

El empleado escolar de 47 años fue arrestado el domingo y acusado de incitar a una persona a viajar para ejercer la prostitución, informaron las autoridades federales ayer. Es el subdirector de la escuela pública PS 16 en Corona y gana alrededor de $173,000 dólares al año, según los registros públicos de nómina, señaló Daily News.

Las autoridades federales investigan si forma parte de una red de trata de personas más amplia. Ng realizó varios viajes cortos a Medellín y Cartagena (Colombia), destinos conocidos de la trata de personas, declaró el martes el fiscal federal adjunto Daniel Amzallag ante un juez.

Ng está acusado de contactar a los fans de la estrella porno -quien reside en Los Ángeles y no aparece nombrada en los documentos judiciales- y ofrecerles la oportunidad de tener relaciones sexuales con ella por $2,000 dólares la hora.

Según la denuncia presentada ante el Tribunal Federal de Brooklyn, a los fans se les cobraban $500 dólares más si querían practicar sexo anal o tener relaciones sexuales sin condón. Para ello el cliente debía presentar una “prueba de panel completo” para demostrar que no tenía ninguna enfermedad de transmisión sexual.

“Ya en 2021 Ng parecía estar coordinando las reuniones (de la actriz porno) con clientes para mantener relaciones sexuales”, afirma la denuncia federal. “En los mensajes Ng le daba instrucciones sobre los nombres de los clientes que se reunirían con ella; la cantidad de dinero que debían; el tipo de actividad sexual que esperaban y los lugares donde se reuniría con ellos”.

La prostituta estrella porno no es menor de edad, según los federales, y la denuncia penal no describe amenazas ni coerción por parte de Ng. Amzallag afirmó que la fiscalía halló “más coerción de la que inicialmente se pensó” y añadió que Ng conoció a la mujer en 2021, cuando ella aún no tenía experiencia, y la “preparó”, dándole instrucciones sobre cómo aparecer en videos.

NYC assistant principal led double life as pimp, hawked prostitute for $2K an hour: feds https://t.co/nYHrk9CTWc pic.twitter.com/eJNBXuWATe — New York Post (@nypost) February 24, 2026

Double life: Bond Ng, an assistant principal for testing and school safety at PS 16 in Queens, faces charges he coerced prostitution of women in LA. Claimed he "managed” a woman who performed in porn videos posted online. His NYC salary: $173K. No comment from @NYCSchools. https://t.co/089ZQab8D1 — Susan Edelman (@SusanBEdelman) February 24, 2026

Ng realizó varios viajes cortos a Colombia durante sus vacaciones de invierno y verano, conversó con otras tres mujeres que los federales están investigando y coordinó entregas a “salones de masajes eróticos”. Se sigue investigando a qué se referían esas entregas, afirmó el fiscal Amzallag.

El abogado defensor, Michael Schneider, calificó el caso de inusual el martes, sobre todo porque el cargo implica tráfico de adultos sin alegar ningún elemento de coerción. Un portavoz del Departamento de Educación (DOE) de la ciudad declinó hacer comentarios y remitió el caso a las autoridades federales. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

A principios de este mes un hispano fue acusado por su presunta participación en una red internacional de tráfico que traficó a mujeres del exterior y diversas partes de Estados Unidos para explotarlas sexualmente en Long Island (NY) durante aproximadamente tres años.

En agosto de 2025 Julian Wachner, director de orquesta y compositor despedido hacía tres años de la histórica Trinity Church de Nueva York, fue acusado de posesión de material de abuso sexual infantil y cocaína en Indinápolis. También ese mes Alejandro Santos, asistente escolar que estuvo encargado del cuidado de alumnos con discapacidad en El Bronx (NYC), fue procesado como sospechoso de poseer pornografía infantil, incluyendo miles de videos, fotos y archivos que mostraban a bebés y niños pequeños siendo abusados ​​sexualmente, según fiscales federales.

En abril de 2025 fue arrestado Samuel González, ex profesor de teatro en una escuela de Nueva York que presuntamente distribuyó una inquietante colección de pornografía infantil con más de 1,500 archivos, incluyendo imágenes que mostraban abusos sexuales a bebés y niños pequeños.

Los Institutos Nacionales de Salud (NIH) publicaron un estudio en 2020 que califica la violencia sexual en adultos mayores como “un importante problema de salud pública con un gran impacto en las víctimas y sus pares, sus descendientes y la comunidad”, pero que ha sido poco investigado.

En 2006 el Departamento de Justicia (DOJ) creó el Project Safe Childhood (Proyecto Niñez Segura), una iniciativa nacional para combatir la creciente epidemia de explotación y abuso sexual infantil. El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (NCMEC) alertó desde 2020 sobre un aumento en los casos de pornografía infantil por el mayor tiempo de adultos y niños en línea usando las redes sociales.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda