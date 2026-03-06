ICE afirma que periodista latina detenida en Tennessee violó reglas de visa y seguirá bajo custodia

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos afirmó que la periodista colombiana Estefany Rodríguez Florez, detenida por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, violó las condiciones de su visa de turista y permanecerá detenida mientras avanza su proceso migratorio.

En una respuesta enviada a El Diario de Nueva York, la agencia aseguró que Rodríguez ingresó legalmente al país el 10 de marzo de 2021 con una visa de turista que le exigía salir de Estados Unidos antes del 9 de septiembre de ese mismo año.

Asimismo, el DHS indicó que la periodista del medio en español Nashville Noticias no abandonó el país tras esa fecha.

“El 4 de marzo, ICE arrestó a Estefany Rodríguez Florez, una extranjera ilegal de Colombia. Ingresó a Estados Unidos el 10 de marzo de 2021 con una visa de turista que le exigía salir del país antes del 9 de septiembre de 2021. En violación de las leyes de nuestra nación, nunca se fue”, señaló.

La agencia agregó que Rodríguez seguirá bajo custodia mientras se resuelve su caso.

“Recibirá todas las garantías del debido proceso y permanece bajo custodia de ICE mientras se resuelve su proceso”, afirmó el comunicado.

También sostuvo que tener una solicitud migratoria en trámite no otorga estatus legal automático.

“Tener una solicitud de green card pendiente y autorización de trabajo no le otorga a una persona estatus legal para permanecer en nuestro país”, afirmó.

Información en desarrollo…

Sigue leyendo:

• ICE detiene a periodista latina en Nashville y esposo acusa que esta desaparecida

• Trump destituye a Kristi Noem como secretaria de Seguridad Nacional

• Muere inmigrante mexicano bajo custodia de ICE: Familia denuncia negligencia médica