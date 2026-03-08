Noruega investiga explosión frente a la Embajada de Estados Unidos en Oslo

Autoridades de Noruega iniciaron este domingo una investigación tras registrarse una detonación en la sede de la Embajada de Estados Unidos ubicada en Oslo, en un incidente ocurrido durante la madrugada del domingo, el cual no dejó personas heridas, aunque provocó daños materiales en la estructura de acceso al edificio.

El reporte oficial indica que la policía de Oslo recibió alertas sobre una fuerte explosión aproximadamente a la 1:00 a. m. Según Frode Larsen, jefe de la unidad conjunta de investigación e inteligencia de la policía local, el estallido fue originado por un artefacto incendiario. Los investigadores manejan la posibilidad de que la embajada era el objetivo principal del ataque, informó ABC News.

“Estamos en las primeras etapas de la investigación, pero trabajamos con base en múltiples hipótesis”, declaró Larsen. “Dada la actual situación de seguridad, es natural considerar si se trató de un ataque dirigido contra la Embajada de Estados Unidos. Sin embargo, no nos hemos comprometido con ninguna hipótesis en particular”.

Operativo de seguridad y nivel de amenaza

A pesar de los daños en la entrada de la embajada y de los testimonios de residentes que describieron una densa humareda en la calle, las autoridades no han realizado arrestos hasta el momento. El Servicio de Seguridad Policial noruego (PST) solicitó refuerzos de personal para gestionar la situación, aunque el asesor de comunicaciones Martin Bernsen confirmó que el nivel de amenaza terrorista nacional se mantiene sin cambios.

Entretanto, la ministra de Justicia y Seguridad Pública, Astri Aas-Hansen, se pronunció sobre la gravedad del suceso indicando que “este es un incidente inaceptable que está siendo tratado con la máxima seriedad”. La policía reiteró que, aunque se destinan importantes recursos al caso, no existen indicios de un peligro inminente para el público general.

La Embajada de Estados Unidos en Oslo remitió todas las consultas relacionadas con el evento al Departamento de Estado en Washington. Por el momento, la institución estadounidense no ha emitido comentarios adicionales sobre el ataque o las posibles motivaciones detrás del uso del artefacto incendiario.

