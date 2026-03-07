(Entrevista en video) Julie Won en carrera por distrito congresional 7 de NY: seré aliada de los puertorriqueños

NUEVA YORK – La concejal del distrito 26 de Queens, Julie Won, dijo que, de llegar al Congreso para ocupar el escaño que actualmente corresponde a la representante de origen boricua Nydia Velázquez, será una “aliada” de los puertorriqueños.

En una entrevista exclusiva con El Diario, Won, que se medirá en primarias demócratas con el presidente del condado de Brooklyn, Antonio Reynoso, y la asambleísta estatal Claire Valdez, por el escaño 7 aseguró que se guiará por las prioridades de los boricuas en la isla y en la diáspora para atender e impulsar la discusión de temas como el estatus territorial.

“Continuaré empatizando, continuaré yendo (a Puerto Rico), y lo visitaré todos los años. Seguiré escuchando al pueblo de Puerto Rico, los legisladores que fueron elegidos en Puerto Rico para decirme lo que quieren ver y lo que quieren hacer y tendrán una aliada en mí para apoyar eso”, afirmó Won, quien se describió como “migrante” y “madre”.

Como parte del intercambio, la legisladora municipal estableció paralelismos entre la no resolución del dilema territorial en Puerto Rico y la tensa relación entre Corea del Sur, donde nació, y la del Norte.

La política además se refirió al lento proceso de reconstrucción con fondos federales en Puerto Rico, asunto que, a su juicio, paraliza el desarrollo económico de la isla y agrava la pobreza.

“De la misma manera que rescataríamos otras ciudades como cuando tuvimos el gran incendio (forestal) en California. ¿Por qué no vemos la misma escala de rescate del gobierno federal para Puerto Rico? Probablemente, es porque es un Estado Libre Asociado (ELA)”, cuestionó sobre el panorama en el territorio.

La situación del archipiélago se ha convertido en un ángulo importante en la contienda por el distrito 7, que incluye vecindarios del referido condado y Brooklyn, ya que Velázquez ha fungido como una figura central en la promoción y solución de los asuntos de la isla en el Congreso durante los más de 30 años en la posición.

Debido a que Puerto Rico no cuenta con representación plena en el Congreso por ser un territorio de EE.UU., lo que hagan legisladores con raíces en la isla y otros, comprometidos con los asuntos que afectan a estos ciudadanos, es clave para el bienestar de la isla.

Tras anunciar a finales del año pasado su retiro de la política electiva, Velázquez endosó a Reynoso para el escaño por entender que es la mejor opción para defender a Puerto Rico y su derecho a la autodeterminación. A este apoyo también reaccionó Won como parte de la conversación.

A continuación la segunda parte de la entrevista de El Diario a la concejal Julie Won:

El Diario (ED): “Como sabe, los puertorriqueños son una parte grande de la población hispana en Nueva York, y, particularmente, en condados como Brooklyn y El Bronx. Yo quiero saber cuál ha sido su contacto con miembros de la comunidad puertorriqueña para atender los problemas que les afectan”

Julie Won (JW): Como sabes, muchos de nosotros pagamos todos los años para ir a Puerto Rico para la Conferencia SOMOS, asegurarnos que vayamos tanto para la de Puerto Rico como la de Albany, y ahí es donde tenemos reuniones y discusiones sobre las cosas que son importantes para Puerto Rico. También me he reunido con la Legislatura (miembros) en Puerto Rico, en el 2021, para realmente entender cómo deben decidir sobre su estatus deseado. La Ley de Autodeterminación de Puerto Rico es algo que voy a continuar apoyando para permitir un proceso justo y equitativo; no yo, sino los propios puertorriqueños que deben estar al frente de las conversaciones y el proceso, al igual que en Sunnyside Yard (proyecto de vivienda en discusión para Queens). Su opinión es lo que es mejor para tomar una decisión sobre el estatus… Así que yo siempre apoyaré a la gente de Puerto Rico para hablar en nombre de Puerto Rico y que tomen esa decisión y seguiré apoyando legislación para eso”.

ED: “¿Usted presentaría una legislación de ese tipo si llega al Congreso?

JW: “Si me lo piden, 100%. Pero yo creo que con la congresista (demócrata de NY) Alexandria Ocasio Cortez (AOC), quien es puertorriqueña y otros puertorriqueños en el Gobierno, creo que es más apropiado que ellos lo hagan; pero, si ellos quieren que yo lo haga, 100%. Pero yo no quiero que nadie sienta que esta otra mujer (Won) que no es puertorriqueña está tratando de tomar mis proyectos de ley y volverse una campeona de mis asuntos cuando ella no tiene esa experiencia vivida. Pero, si se me pide, lo haré 100%, me registraré y siempre votaré (por la legislación)”

ED: “¿Por qué usted apoya esa legislación y no una para un plebiscito de estatus?”

JW: “No es que yo estoy diciendo una o la otra. Lo que digo es que la gente de Puerto Rico debe decidir por sí mismo y yo los apoyaré dependiendo de lo que ellos me digan que es más importante, y lo haré. Como no soy puertorriqueña, no creo que sea mi lugar determinar su agenda, pero siempre estoy aquí para escuchar. De la misma manera en que hago mis procesos con los caseros…cuando ellos me dicen, ‘Julie, esto es lo que yo quiero’; entonces, yo escucho y tenemos un proceso basado en datos, cualitativo y cuantitativo, en el que tenemos la evidencia para decir, ‘sí, en general, el pueblo puertorriqueño nos ha dicho esto, y esto es lo que apoyaremos’”

ED: “Para algunas personas, el asunto del estatus es el principal problema de Puerto Rico o la raíz de los demás problemas; pero, al mismo tiempo, escuchas a congresistas y parece ser que muchos de ellos no están claros de lo que eso quiere decir…”

JW: “No puedo hablar en nombre de miembros del Congreso…”

ED: “Porque hemos estado en esta situación por más de 100 años y a veces uno le pregunta a gente del Congreso y algunos no saben lo que significa un Estado Libre Asociado…”

JW: “Sí, y por eso yo creo que estamos en una posición tan única como legisladores de Nueva York…Nos invitan a Puerto Rico y puedo estar físicamente allí y ver con mis propios ojos (lo que está pasando). Cuando yo fui por primera vez a Puerto Rico fue antes de ser elegida. Fui con mi iglesia…y viendo la crisis energética y de infraestructura de la red eléctrica siendo tan frágil, causando frecuentes cortes de energía y no tener suficientes inversiones, y ver que los huracanes, los terremotos, cuando golpean, hay esfuerzos de reconstrucción tan lentos que solo empobrecen más, y tenemos que hacer algo al respecto. De la misma manera que rescataríamos otras ciudades como cuando tuvimos el gran incendio (forestal) en California. ¿Por qué no vemos la misma escala de rescate del gobierno federal para Puerto Rico? Probablemente, es porque es un Estado Libre Asociado y todavía recuerdo cuando estaba en la secundaria y empezamos a hablar de anticonceptivos en mi clase de salud, que la mayoría de anticonceptivos y los productos farmacéuticos estaban siendo creados y probados en Puerto Rico, y se probaron con mujeres en Puerto Rico. Eso es muy depredador y explotador. Así que continuaré empatizando, continuaré yendo (a Puerto Rico), y lo visitaré todos los años. Seguiré escuchando al pueblo de Puerto Rico, los legisladores que fueron elegidos en Puerto Rico para decirme lo que quieren ver y lo que quieren hacer y tendrán una aliada en mí para apoyar eso”

ED: “¿Qué se podría hacer desde el Congreso para acelerar el cuello de botella de los fondos federales para reconstrucción?”

JW: “Todavía se están recuperando en Puerto Rico de la enorme deuda pública de $70,000 millones con una economía estancada. Esto se ha visto como una recesión de una década a medida que las tasas de pobreza siguen duplicando las del estado más pobre de EE.UU. y la mediana de ingresos es solo un tercio del promedio de EE.UU. Esos son números muy abismales. No hay una solución mágica que arregle todo a la vez, pero primero tenemos que rescatar la economía de Puerto Rico, especialmente después de desastres como lo vimos en California. Cuando ocurren incendios forestales en California, el presidente (Donald Trump) no titubeó en asegurarse que hubiera financiamiento público en los millones de dólares que se gastarían reconstruyendo. Así que tenemos que tener ese nivel de dedicación para la isla de Puerto Rico, y yo creo que nosotros también tenemos que pensar en los niveles de educación, porque eso es lo que más escucho cuando estoy en Puerto Rico de la gente que tenemos que tener más fondos para educación pública y asegurarnos que las escuelas son adecuadas e incluso para las universidades de Puerto Rico. Yo recuerdo que mi primer año allí había una gran huelga universitaria…”

ED: “Algunas personas han pedido la abolición de la Junta de Control Fiscal (FOMB) en Puerto Rico, que es el organismo federal que toma prácticamente todas las decisiones fiscales en el territorio. ¿Usted está de acuerdo con eso o no?”

JW: “De nuevo, vuelve al pueblo de Puerto Rico. Si la mayoría de los puertorriqueños…porque no es si alguna gente (quiero abolir la Junta), es si la mayoría de puertorriqueños en la isla y en la diáspora en nuestro país, en general, dice que tenemos que deshacernos de ella, entonces yo lo apoyaré. Pero, a menos que tengamos una solución alternativa en cómo la vamos a reemplazar y cómo va a funcionar, va a ser extremadamente difícil”

ED: “Y sin resolver el asunto del estatus, ¿cuánto cree que puede avanzar Puerto Rico en cuanto al llamado de equidad bajo programas como Medicaid, Medicare, SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria), que ahora mismo está siendo discutido en el Congreso?”

JW: “Yo creo que SNAP y todos nuestros beneficios públicos están en riesgo para todo el país y solo se va a poner peor para todos nuestros vecinos de bajos ingresos…Así que, si nosotros tenemos unos 3 millones de residentes que son ciudadanos estadounidenses y no pueden votar por el presidente en Puerto Rico, eso yo creo, personalmente, en mi perspectiva, que eso es impuestos sin representación. Si seguimos beneficiando al país, pero estas personas no pueden votar, creo que es un gran problema, y dentro de los plebiscitos no vinculantes en los que la mayoría apoyó la estadidad, creo que hay una división significativa en independencia y soberanía. Sé que no es fácil para el pueblo puertorriqueño. Para mí, la manera en la que yo lo veo es, yo soy de Corea del Sur; ahora mismo, Corea del Sur está en un alto al fuego de 75 años. Eso significa que mi país sigue como si estuviera en una guerra con Corea del Norte con un régimen comunista en extensa conexión con China, y luego, Corea del Sur, de dónde soy, en un estado de limbo con estrechos lazos con EE.UU., y constantemente tenemos esta conversación en la que hay una división en mi país, en la que la gente dice que quiere terminar la guerra y ser un país con Corea del Norte. Incluso, dentro del pueblo coreano, nosotros mismos, no podemos decidir lo que queremos y seguimos teniendo esa lucha, y lo último que queremos es que alguien venga de otro país a decir que no importa lo que piense el pueblo coreano, ‘vamos a tomar esta decisión por ti legalmente y vas a tener que lidiar con esto’. No queremos eso en Corea y no queremos eso en Puerto Rico, pero tenemos que educarnos, y tenemos que involucrarnos, y tenemos que asegurarnos que la gente tenga voz y voto y asegurarnos que la diáspora puertorriqueña así como el pueblo de Puerto Rico estén teniendo los facilitadores correctos y las conversaciones correctas y las formas correctas de tomar esas decisiones, y que haya legisladores que estén prestando mucha atención para decirle que los respaldaré y los apoyará no importa qué y eso es lo que espero hacer”

En la primera parte de esta entrevista abordamos varios aspectos de la contienda por el distrito 7 y las propuestas de Won para los neoyorquinos.

