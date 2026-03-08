Nueva búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines no logra encontrar restos del avión

Una nueva operación de búsqueda del vuelo MH370 de Malaysia Airlines, desaparecido hace más de una década con 239 personas a bordo, no logró localizar restos de la aeronave en el sur del océano Índico, informaron el domingo autoridades de Malasia.

Según reportó la agencia Associated Press, la Oficina de Investigación de Accidentes Aéreos del país señaló en un comunicado que la exploración del fondo marino realizada por la empresa de robótica marina Ocean Infinity entre marzo de 2025 y enero de este año no produjo hallazgos confirmados.

“La actividad de búsqueda realizada no ha arrojado resultados que confirmen la ubicación de los restos de la aeronave”, indicó la agencia.

Malasia autorizó el año pasado a Ocean Infinity, una compañía con sede en Texas, a reanudar la búsqueda en una nueva zona del sur del océano Índico bajo un acuerdo de “si no se encuentra, no se paga”.

El contrato contemplaba un pago de $70 millones de dólares si se localizaban los restos del avión.

El área seleccionada para la operación cubre aproximadamente 15,000 kilómetros cuadrados. Sin embargo, durante esta fase se examinaron unos 7,571 kilómetros cuadrados del lecho marino en dos periodos: del 25 al 28 de marzo de 2025 y del 31 de diciembre de 2025 al 23 de enero de 2026.

Las autoridades señalaron que el mal tiempo interrumpió las operaciones en varias ocasiones durante la misión.

El Boeing 777 desapareció del radar el 8 de marzo de 2014 poco después de despegar de Kuala Lumpur con destino a Pekín. A bordo viajaban 239 personas, la mayoría ciudadanos chinos.

Datos de satélite indicaron posteriormente que el avión se desvió de su ruta original y voló hacia el extremo sur del océano Índico, donde se cree que terminó estrellándose.

Una extensa búsqueda multinacional realizada durante años no logró determinar el lugar exacto del accidente, aunque algunos restos del avión fueron encontrados posteriormente en costas del este de África y en islas del océano Índico.

Ocean Infinity también llevó a cabo una búsqueda privada en 2018 sin resultados.

“Nunca nos rendiremos”

Tras el anuncio de que la reciente misión tampoco encontró evidencias, el grupo Voice 370, que representa a familiares de algunos de los pasajeros, pidió al gobierno de Malasia que continúe los esfuerzos.

La organización solicitó extender el contrato con Ocean Infinity y considerar acuerdos similares con otras empresas especializadas en exploración en aguas profundas.

Aunque el contrato actual se mantiene vigente hasta junio, el grupo indicó que el barco utilizado por Ocean Infinity ha sido asignado a otros trabajos y que es poco probable que regrese pronto para completar las áreas pendientes de búsqueda, especialmente por la llegada del invierno en el hemisferio sur y el deterioro de las condiciones marítimas.

Voice 370 insistió en que el modelo de contrato utilizado por Malasia —en el que el gobierno solo paga si se encuentra el avión— permite continuar el esfuerzo sin riesgo financiero para el país. El grupo aseguró que seguirá presionando para que se mantengan las investigaciones sobre una de las mayores desapariciones de la aviación moderna.

“Seguiremos luchando por respuestas. Nunca nos rendiremos”, afirmó la organización.

