Nueva York: el tiempo para hoy domingo 8 de marzo

¿No tienes claro qué ropa ponerte para salir este domingo en Nueva York? Antes que nada, las temperaturas esperadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en la ciudad que nunca duerme estarán entre los 64 grados Fahrenheit (18ºC) de máxima y los 45 grados Fahrenheit (7ºC) de mínima. Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 66ºF (19ºC) de máxima y 66ºF (19ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Intuimos que ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según las predicciones, la probabilidad de precipitaciones es del 49% durante el día y del 2% a lo largo de la noche. La nubosidad, mientras, será del 13% en el transcurso del día y del 11% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 6.84 mph en el día y los 6.84 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 07:19 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 18:55 h. En total, tendremos 12 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se esperan pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 46 y los 66 grados Fahrenheit (8 y 19 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 3% por la mañana, 5% por la tarde y 3% por la noche.

El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La proximidad del océano Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy distintos según la zona y la estación del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias muy frecuentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y abundantes lluvias.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos algo más templados y veranos extremadamente calurosos e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen pocas lluvias debido a la aridez. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.