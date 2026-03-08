Trump descartó la intervención de los Kurdos en el conflicto con Irán

El presidente Donald Trump confirmó este sábado que su administración no respaldará una incursión de milicias kurdas en territorio iraní, ni apoyará la creación de una región autónoma en dicho contexto, e indicó que la inclusión de estos grupos en las hostilidades añadiría dificultades innecesarias a la situación bélica actual en el Medio Oriente.

A través de declaraciones ofrecidas a los medios de comunicación, el republicano enfatizó que, aunque existe una relación cercana con el pueblo kurdo, ha tomado la decisión formal de excluir su participación en los enfrentamientos para prevenir un aumento en la cifra de víctimas y evitar una mayor desestabilización en la zona, informó EFE.

Kurdos tuvieron la disposición de movilizarse

El presidente detalló que los grupos kurdos habían manifestado su disposición para movilizarse; sin embargo, él mismo solicitó que se mantuvieran al margen de las operaciones.

“No estamos buscando que los kurdos entren. Somos muy amigos de los kurdos, como saben, pero no queremos hacer la guerra más compleja. He descartado eso”, apuntó Trump ante la prensa.

La negativa de la Casa Blanca responde a la intención de no sumar nuevos actores étnicos a un escenario que el presidente calificó como “lo suficientemente complicado”. Trump subrayó su preocupación por la seguridad de estos grupos al declarar: “No quiero ver a los kurdos salir heridos o ser asesinados”.

El contexto de estas declaraciones se enmarca en el conflicto armado que mantienen Estados Unidos e Israel contra Irán desde el pasado sábado. La escalada bélica ya ha provocado la muerte del ayatolá Alí Jamenei y ha generado una intensa actividad militar en la región.

Miles de muertos en Irán tras operaciones

El Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) reportó el pasado viernes que la primera semana de operaciones ha alcanzado más de 3,000 objetivos dentro de Irán. Esta ofensiva ha tenido un impacto directo en la infraestructura y la población de dicho país.

Por su parte, las autoridades iraníes informaron que al menos 1,332 civiles han fallecido como consecuencia de los bombardeos. Al mismo tiempo, los ataques lanzados por Irán hacia territorio israelí han dejado un saldo de al menos diez personas fallecidas hasta el momento.

