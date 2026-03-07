Condenan a paquistaní por conspirar contra Trump en represalia por la muerte de Qasem Soleimani

Un hombre paquistaní fue sentenciado por planear el asesinato del presidente Donald Trump y otros políticos estadounidenses destacados hace dos años a instancias de Irán.

Asif Merchant fue acusado por tratar de reclutar personas en Estados Unidos en un plan dirigido al mandatario republicano y otros en represalia por el asesinato del comandante militar iraní Qasem Soleimani en 2020, durante el primer gobierno de Trump.

Los objetivos del complot de 2024, dijeron los fiscales federales, incluían al entonces presidente Joe Biden y a Nikki Haley, la ex embajadora ante la ONU que se postuló contra el actual ejecutivo estadounidense para la nominación presidencial republicana ese año.

Merchant fue declarado culpable de “asesinato a sueldo e intento de cometer un acto de terrorismo que trasciende las fronteras nacionales”, ordenado por las autoridades iraníes, indicó el Departamento de Justicia (DOJ) en un comunicado.

El juicio que tuvo lugar en la ciudad de Nueva York inició la semana pasada, días antes de que Trump ordenara el ataque contra Irán, llevado a cabo en conjunto con Israel, que se ha ampliado hasta convertirse en la mayor guerra de la región en años.

El acusado admitió haberse unido al complot orquestado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) de élite de Irán, pero testificó que lo hizo de mala gana para proteger a su familia en Teherán.

Merchant expresó que nunca le ordenaron matar a una persona específica, pero que su contacto iraní nombró a tres personas en el curso de conversaciones en la capital iraní, informó The Guardian.

Las fuerzas del orden frustraron el plan antes de que se produjera el ataque. Una persona con la que el hombre se contactó en abril de 2024 para que le ayudara con el complot denunció sus actividades y se convirtió en informante confidencial, de acuerdo con el DOJ. Merchant fue capturado y se declaró inocente ese mismo año.

El CGRI desempeña un papel crucial en Irán, con una combinación de poder militar y económico y una red de inteligencia. Teherán ha rechazado las acusaciones de haber atacado a Trump u otros funcionarios estadounidenses.

Los ataques de Estados Unidos e Israel desde el sábado pasado han provocado la muerte de al menos 1,332 civiles iraníes y han herido a miles, de acuerdo con el embajador de Irán ante la ONU. Muchos altos líderes iraníes, incluido el líder supremo, el ayatolá Alí Jameneí, han perecido.

El ejército estadounidense afirmó que seis militares han perdido la vida en un ataque a una instalación en Kuwait, mientras se informó que al menos 10 civiles israelíes murieron.

