Trump advierte que el próximo líder de Irán “no durará mucho” si no tiene su aprobación

El presidente Donald Trump aseguró este domingo que el próximo líder supremo de Irán “no durará mucho” en el cargo si no cuenta con el respaldo de su administración, luego de que la Asamblea de Expertos de Irán confirmara la elección del nuevo guía supremo que asumirá la conducción política y religiosa del país.

En una entrevista con la cadena ABC News, el mandatario sostuvo que cualquier sucesor deberá contar con la aprobación de Washington para mantenerse en el poder. “Tendrá que obtener nuestra aprobación”, afirmó. “Si no la obtiene, no durará mucho”.

Trump insistió además en que las operaciones militares contra Irán continúan avanzando conforme a los planes de su gobierno. Según explicó, el objetivo de la campaña es evitar que la situación vuelva a repetirse en el futuro.

“No queremos tener que volver atrás cada diez años”, señaló.

El presidente estadounidense también dejó abierta la posibilidad de aceptar a un sucesor que provenga del mismo sistema político de los ayatolás, siempre que considere que se trata de un dirigente capaz de gobernar de forma adecuada.

El jueves, Trump dijo que quería participar en la designación del líder iraní tal como hizo en Venezuela tras la captura y extracción de Nicolás Maduro, con Delcy Rodríguez.

“Están perdiendo el tiempo. El hijo de Jamenei es insignificante. Tengo que participar en el nombramiento, como con Delcy (Rodríguez) en Venezuela”, afirmó el presidente.

El reemplazo de Jamenei

La Asamblea de Expertos de Irán confirmó la elección del nuevo guía supremo que asumirá la conducción política y religiosa del país, aunque no han revelado su identidad.

Mientras tanto, desde Teherán el ministro de Exteriores iraní, Abbas Aragchi, afirmó que existen numerosas especulaciones sobre la sucesión, pero evitó mencionar nombres concretos. “Bueno, nadie lo sabe. De hecho, hay muchos rumores”, dijo al ser consultado sobre quién podría asumir el cargo.

Aragchi también respondió a las recientes declaraciones de Trump, quien ha sugerido que Washington debería tener algún grado de influencia en la designación del nuevo líder iraní.

“No permitimos que nadie interfiera en nuestros asuntos internos. Corresponde al pueblo iraní elegir a su nuevo líder”, afirmó el ministro.

Con información de EFE.

