Alarma: cae a nivel mínimo el número de bomberos voluntarios en Nueva York

El número de bomberos voluntarios en el estado Nueva York se ha desplomado a un mínimo alarmante en 40 años y Long Island, donde la lucha contra incendios no es remunerada en la mayoría de los casos, se está viendo devastada en el proceso.

“Los tiempos de respuesta son de 10 a 15 minutos más largos”, declaró al New York Post el jefe de bomberos de North Massapequa, Joseph Ferrante, quien se unió tras una rápida respuesta al infarto de su padre en la década de 1990. “Cada minuto cuenta”, recordó.

La lamentable disminución de reclutas ha caído en picado: de 110,000 a 70,000 en todo el estado en los últimos 7 u 8 años, afirmó Ralph Raymond, segundo vicepresidente de la Asociación de Distritos de Bomberos de Nueva York (AFDSNY).

“Un camión que normalmente lleva a seis o siete personas, ahora sólo lleva a cuatro. Los pone al límite, los pone en una situación peligrosa”, añadió Raymond, quien está haciendo campaña por todo el estado para dar la alarma, comenzando la capital, Albany.

Las cifras eran mayores en 1992, cuando el senador estatal Steven Rhoads, bombero voluntario activo en Wantagh, se alistó por primera vez. “Teníamos alrededor de 125,000”, dijo. “Había una lista de espera porque había muchísimos voluntarios”.

El número de voluntarios en Long Island se ha reducido en 5,000 en los últimos cinco años, a sólo 20,000 bomberos actualmente. La situación es tan grave que la centenaria Compañía de Bomberos Floral Park Centre del condado Nassau cerró en enero por falta de personal. “Es muy preocupante”, insistió Ferrante sobre el cierre. “Tenemos voluntarios dispuestos a colaborar, pero no hay suficientes para hacerlo”.

La cantidad de voluntarios está disminuyendo, pero no las llamadas de emergencia. En el condado Suffolk se registró un aumento reciente del 37% en los servicios de bomberos, además de 16% más incendios de viviendas.

Rhoads añadió que Nassau ya ha recibido cerca de 40 llamadas por fuego en este año. También existe una creciente preocupación de que factores ambientales, como los escarabajos que matan árboles, puedan provocar incendios forestales más agresivos en áreas vulnerables como la zona rural del este de Suffolk, que ya fue devastada hace casi un año y aún no se ha recuperado por completo.

“Es preocupante”, declaró el concejal de Riverhead, Ken Rothwell, voluntario activo del departamento de bomberos de Wading River. Añadió que los grandes incendios siempre contarán con la ayuda mutua de otros departamentos cercanos, incluyendo Elmont, en la frontera con Queens (NYC), que respondió a los fuegos forestales del año pasado en Suffolk.

Sin embargo, esto deja a pocos bomberos en reserva. “Si hay un pequeño accidente, hay otro incendio en tu ciudad, tus mejores bomberos están en otro distrito combatiendo”, dijo Rothwell, quien lleva más de dos décadas en el cargo.

Políticos y partes interesadas de Long Island están haciendo todo lo posible para impulsar el reclutamiento mediante incentivos, especialmente atractivos para hombres y mujeres jóvenes que intentan llegar a fin de mes en sus finanzas.

Rhoads también presentó un proyecto de legislación estatal a finales de enero que cubriría la matrícula en las escuelas SUNY y CUNY para bomberos voluntarios, miembros de compañías de ambulancias y policías auxiliares. Raymond también pide a Albany que pague a los voluntarios que estén dispuestos a permanecer en sus estaciones de bomberos en espera durante horas.

El concejal Rothwell también promovió una legislación local para mejorar la situación en Riverhead, acortando de cinco a dos años de servicio el plazo para obtener el incentivo fiscal para bomberos. “Queremos que los jóvenes que se unieron al departamento permanezcan en él”, afirmó.

Para ser un héroe bombero voluntario en Nueva York puede consultar esta página.