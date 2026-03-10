Cumbre de Educación 2026: Por el futuro de nuestros jóvenes

El 21 de mayo próximo, la Hispanic Federation llevará a cabo una nueva edición de la Cumbre de Educación Hispana, que reúne a educadores; estudiantes, padres y madres, activistas comunitarios, y legisladores para compartir las mejores prácticas y hablar sobre las reformas necesarias para mejorar la educación de las y los estudiantes de nuestra comunidad.

“Las estrategias y recomendaciones que se desarrollan en la Cumbre se compilan en un informe y una agenda de acción que sirven para orientar políticas de educación adecuadas a nivel local, estatal y federal”, explica Perla Rodríguez, Directora Nacional de Educación de la federación. “Si bien la Cumbre de este año se concentrará principalmente en la Ciudad de Nueva York, también ofreceremos un ámbito para las discusiones sobre cuestiones a nivel estatal y nacional”.

Pese a que faltan más de dos meses para la Cumbre, que tendrá lugar en el Centro de Graduados de CUNY, la Universidad de la Ciudad de Nueva York, en el 365 de Quinta Avenida, en Manhattan, es necesario tener en cuenta que el 21 de este mes vencerá el plazo para proponernos temas para presentaciones o debates en panel durante la reunión.

“Los temas que se propongan se deben relacionar con las áreas de experiencia de los posibles expositores”, aclara Rodríguez. “También deben ofrecer aplicaciones prácticas y concretas que los asistentes puedan aprovechar directamente en su trabajo como educadores, administradores y formuladores de políticas”.

En la página web de nuestra Cumbre de Educación Hispana 2026 figura una lista de 10 tópicos que podrían abordar esas propuestas. Por ejemplo, los estudiantes multilingües y los que aprenden inglés; el empoderamiento de las madres y los padres en las escuelas; el acceso de los jóvenes latinos a la universidad , y la asequibilidad y el éxito en su educación postsecundaria.

“Un tema muy importante que vamos a tratar en la Cumbre es la Iniciativa del Currículo de Latinidad”, añade Rodríguez. “Se trata de un currículo para todas las escuelas públicas de la ciudad elaborado por la Hispanic Federation, United Way y el Teachers College de la Universidad de Columbia”.

El objetivo de esa iniciativa consiste en proveer a todos los estudiantes de la ciudad de un currículo enfocado en la experiencia latina en Nueva York, en nuestra historia, y en los hombres y mujeres que han tenido un impacto en la sociedad neoyorquina. Cuando se aplique, el Currículo de Latinidad va a posibilitar esa inmersión cultural a los estudiantes desde el primer año hasta el duodécimo.

En una columna más cercana a la fecha de la Cumbre de Educación Hispana les daré más detalles sobre los temas específicos que se tratarán en la misma. Pero todas las personas interesadas en asistir ?ya sean educadores, padres y madres, dirigentes comunitarios o políticos, o estudiantes de cualquier nivel? deben registrarse por anticipado en línea rellenando este formulario.

¡Hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation