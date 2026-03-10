Eliott Rodríguez buscará la nominación demócrata para disputar el escaño de María Elvira Salazar

El reconocido experiodista Eliott Rodríguez anunció este martes su entrada en la política electoral al lanzar su candidatura al Congreso de Estados Unidos por el distrito 27 de Florida, con la intención de disputar el escaño que actualmente ocupa la republicana María Elvira Salazar.

Rodríguez, conocido durante años por su trabajo en la televisión de CBS en Miami, buscará primero la nominación del Partido Demócrata en las primarias previstas para agosto. Solo si supera esa etapa podrá enfrentarse a Salazar en las elecciones generales.

El eventual duelo tendría un componente particular: ambos candidatos tienen una larga trayectoria en los medios de comunicación. Antes de llegar al Congreso hace cinco años, Salazar trabajó como presentadora en Mega TV y tuvo pasos por Telemundo, Univisión y CNN.

La carrera por la candidatura demócrata, sin embargo, será competitiva. En las primarias también participan el empresario Richard Lamondin, el contador Alex Fornino, el fiscal de homicidios Robin Peguero, el exalcalde de Key Biscayne Mike Davey y Lev Parnas, quien trabajó con la primera administración de Donald Trump.

El distrito 27, que incluye zonas como Coral Gables, Key Biscayne, South Miami, Kendall y Palmetto Bay, concentra una amplia población hispana, con comunidades particularmente numerosas de cubanos y venezolanos.

Rodríguez señaló que durante su carrera periodística evitó hacer pública su afiliación política, lo que ha generado sorpresa entre algunos votantes al conocerse que está registrado desde hace años como demócrata. Según explicó, su padre, inmigrante cubano, también pertenecía a ese partido.

“Durante todos los años que trabajé, nunca anuncié mi afiliación política. Detesto las etiquetas y me llevo bien con gente de todos los partidos, pero me pondría en el centro. Soy un demócrata moderado”, afirmó en una entrevista con el Miami Herald.

Presión para Salazar

Su entrada en la contienda aumenta la presión sobre Salazar, cuyo escaño ha sido identificado por los demócratas como uno de los distritos competitivos de cara a las elecciones de medio mandato.

En febrero, Trump respaldó públicamente a Salazar y al también congresista cubanoamericano Carlos Giménez, reforzando su posición dentro del Partido Republicano en el estado.

El presidente elogió a Salazar al describirla como una legisladora con el “coraje y la sabiduría” para enfrentar a los “Fake News corruptos” y defender los valores conservadores.

La congresista respondió agradeciendo el apoyo del mandatario y reiteró sus prioridades legislativas, entre ellas fortalecer la seguridad fronteriza, reformar el sistema migratorio, reducir el costo de la vivienda en Miami y enfrentar a los regímenes autoritarios del hemisferio.

“Seguiré representando con orgullo al distrito 27 de Florida en el Congreso y luchando por lo que nuestra comunidad merece”, afirmó Salazar al reaccionar al respaldo de Trump.