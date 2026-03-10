España pide que Finalisssima contra Argentina se juegue en Europa

La sede de la próxima Finalissima entre España y Argentina sigue rodeada de incertidumbre a poco más de dos semanas de la fecha prevista.

Aunque oficialmente el partido continúa programado para el 27 de marzo en el Estadio Lusail en Qatar, la federación española ha dejado claro que no está convencida de disputar el encuentro en Medio Oriente en las actuales circunstancias.

El principal motivo que llevó a replantear la sede fue la suspensión temporal de actividades futbolísticas en Qatar desde el 1 de marzo debido al aumento de tensiones en Medio Oriente tras ataques de Israel y Estados Unidos contra Irán.

La Federación Española duda de jugar en Qatar

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Rafael Louzán, reveló que la selección ya ha tomado medidas ante la incertidumbre del evento.

Según explicó, la federación incluso canceló dos vuelos chárter que estaban previstos para trasladar al equipo a Qatar, mientras continúan las negociaciones para definir el escenario definitivo del partido.

Louzán también expresó su preferencia por disputar el encuentro en territorio europeo, siguiendo el precedente de la última edición que se celebró en el estadio de Wembley.

“El partido debería jugarse en terreno neutral, pero parece lógico que sea en Europa. La mayoría de los jugadores de ambas selecciones compiten en ligas europeas”, señaló el dirigente.

La situación no depende únicamente de las dos federaciones. El partido forma parte de un paquete de encuentros acordado entre la UEFA y la CONMEBOL a través de una empresa promotora.

Ese acuerdo incluye hasta seis partidos internacionales que se disputarían en Qatar, entre ellos España vs. Egipto, Argentina vs. Qatar, Arabia Saudita vs. Serbia, Qatar vs. Serbia y Arabia Saudita vs. Egipto.

Por ello, cualquier cambio en la Finalissima podría afectar el resto del calendario de ese festival futbolístico.

Aunque recientemente se anunció la reanudación de la Qatar Stars League, la incertidumbre sobre la seguridad sigue generando preocupación en el entorno del fútbol europeo.

