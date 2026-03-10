Mauricio Pochettino no descarta entrenar al Real Madrid: “Todo a su tiempo”

A menos de cuatro meses para que Mauricio Pochettino debute en el Mundial 2026 con Estados Unidos, su nombre suena como candidato para ocupar el banquillo del Real Madrid. Este martes, el estratega argentino no cerró la puerta a esa posibilidad.

El actual entrenador de la selección de Estados Unidos arribó este martes a España y fue sorprendido por un reportero del conocido programa deportivo ‘El Chiringuito’.

En pleno Aeropuerto de Barajas, en Madrid, fue cuestionado sobre la posibilidad de ser el reemplazante de Álvaro Arbeloa. Pochettino no descartó la posibilidad de entrenar al Real Madrid y dejó más que abierta la posibilidad.

“Bueno. Todo a su tiempo. Los ‘timming’ en el fútbol son lo que dictan. El fútbol te va a llevar a donde el fútbol quiera, no a donde uno quiera”, dijo.

🚨 EXCLUSIVA @elchiringuitotv 🚨



😳 POCHETTINO deja la PUERTA ABIERTA a ENTRENAR al REAL MADRID.



📹 @marcosbenito9 pic.twitter.com/fapJIG7GCy — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 10, 2026

Pochettino se volvió tendencia el pasado lunes luego de que la cadena ESPN informara en exclusiva que el Real Madrid tiene en agenda al entrenador argentino como posible fichaje para el banquillo.

La operación es más que posible debido a que el exentrenador de PSG y Chelsea tiene contrato con la USMNT hasta el Mundial 2026.

Real Madrid have Mauricio Pochettino on the shortlist of candidates to replace Álvaro Arbeloa ahead next season, sources told ESPN.



Sources say that Madrid are evaluating different candidates to lead the new sporting project and that Pochettino is one of the coaches highly… pic.twitter.com/jaX6Cw3aAz — ESPN FC (@ESPNFC) March 9, 2026

Mauricio Pochettino y el Real Madrid

No es la primera vez que a Mauricio Pochettino se le vincula con el Real Madrid. Cuando era entrenador del Tottenham Hotspur de la Premier League de Inglaterra, su nombre sonó con fuerza para llegar al club blanco.

En ese momento, el argentino estaba cotizado al alza gracias a que llevó al Tottenham a la final de la Champions League 2019. Esa información fue confirmada por el mismo Pochettino en septiembre de 2025.

En una entrevista para el podcast ‘El Cafelito’, el estratega confesó que estuvo cerca de firmar por el Real Madrid. “No sé si contar la historia o no contarla (…) Zidane se va y lógicamente existe la posibilidad de fichar por el Real Madrid”, dijo.

Pochettino explicó que en ese momento tenía una promesa con Daniel Levy, el presidente de los Spurs, de quedarse en el club hasta que el nuevo estadio estuviera terminado.

“Hubiera ido a Madrid si Levy me lo hubiera permitido”, confesó Pochettino. El argentino conoce muy bien el fútbol español. Además de haber sido jugador, fue entrenador del Espanyol.

Pochettino fue contratado por la selección de Estados Unidos en 2024 tras la salida de Gregg Berhalter.



Sigue leyendo:

· Mauricio Pochettino entre los principales candidatos para dirigir al Real Madrid, según reportes

· Mauricio Pochettino confiesa que estuvo a un paso de dirigir al Real Madrid

· Mauricio Pochettino explota contra la prensa tras el 5-1 de Estados Unidos sobre Uruguay