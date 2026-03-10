Mujer baleada afuera de centro comercial: violencia armada a plena luz en Nueva York

Una mujer fue baleada, aparentemente de manera accidental, ayer a media tarde frente a The Fulton Street Mall, concurrido centro comercial en Brooklyn (NYC).

La víctima de 30 años caminaba cerca de Fulton St. en Albee Square en las adyacencias del histórico Dime Savings Bank, cuando recibió un disparo en la parte inferior de la pierna alrededor de las 2:13 p.m. del lunes, hiriéndola gravemente. La bala al parecer estaba dirigida a otra persona, informó la Policía de Nueva York.

Se avistó un casquillo de bala en el suelo cercano. Albee Square se encuentra en pleno The Fulton Street Mall, un animado centro comercial que incluye tiendas como Target, Primark, Trader Joe’s y un cine, además de numerosos restaurantes y terrazas, detalló Daily News.

Un vendedor de sombreros al otro lado de la calle dijo que el pistolero pareció reconocer a alguien y abrió fuego descaradamente a media tarde. “Había un tipo que le gritaba a alguien”, dijo el vendedor, que pidió permanecer en el anonimato. “Tenía un arma y disparó una vez. La mujer simplemente caminaba y recibió un disparo en la pierna. Fue una locura”.

El pistolero huyó inmediatamente. “Escapó corriendo por la calle Fulton”, dijo el vendedor. Paramédicos trasladaron a la víctima al New York-Presbyterian Hospital Brooklyn Methodist, donde fue reportada en condición estable.

La investigación continúa. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos. Quien posea información debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.

En 2025 no se registraron tiroteos en la zona, ubicada en la Comisaría 84 de NYPD, pero los incidentes de robo y hurto menor han aumentado considerablemente en los últimos años, según las estadísticas policiales.