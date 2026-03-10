Piden a viajeros en Puerto Rico llegar a aeropuertos cuatro horas antes del vuelo debido a falta de empleados por cierre del DHS

NUEVA YORK – Los largos tiempos de espera y las filas en los aeropuertos de Estados Unidos, que en algunos casos se extienden a los estacionamientos, también afectan a territorios como Puerto Rico sin que al momento haya certeza sobre si el Congreso votará próximamente para reabrir el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que se encuentra en un cierre parcial desde el 14 de febrero.

En el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en San Juan, que es el más concurrido del archipiélago, las autoridades recomendaron a los pasajeros llegar con unas cuatro horas de anticipación.

Ese aeropuerto también confirmó la cancelación de decenas de vuelos.

Nelman Nevárez, director de operaciones Aerostar Airports Holdings, indicó a medios en la isla que, debido a la falta de personal de TSA tuvieron que cerrar la terminal A, lo que ha complicado el tránsito en el lugar.

“El fin de semana pasado, el sábado para ser específicos, el nivel de ausencias que estaba experimentando el TSA, nos vimos en la posición de tener que cerrar lo que es el terminal A y consolidar las operaciones completas de todo lo que es el aeropuerto en el punto de seguridad central. Esto, pues obviamente, va a traer lo que son las filas, el tiempo de esper… Se lo estamos diciendo a los pasajeros para que puedan llegar aquí con tiempo suficiente de anticipación, atender sus gestiones con la línea aérea, y para eso le estamos pidiendo que estén con más de tres horas”, indicó Nevárez en un video compartido en la cuenta de Facebook de Aerostar, compañía operadora del aeropuerto.

El portavoz solicitó a los viajeros asegurarse de llegar al puesto de inspección preparados y sin artículos que pudieran ser confiscados por los agentes.

“Asegúrese de que no tenga artículos prohibidos, que no tenga geles y líquidos mayores a 3.4 onzas. Haga todo lo necesario que tenga que hacer para remover esos artículos antes de que llegue a la fila. Ya una vez llegue, va a entorpecer el proceso y estas líneas se pueden prolongar aún más. Así que le exhortamos a los pasajeros para que hagan esto y cooperen con nosotros y con todos los que están viajando porque hay una cantidad sustancial de viajeros que van a estar viajando durante esta semana”, pidió.

Desde el sábado, los agentes de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) no están recibiendo el pago completo por sus labores debido al cierre del DHS, por lo que muchos no están acudiendo a trabajar.

En el caso de Puerto Rico, hasta ayer, TSA notificó sobre la ausencia de entre 20 a 30 empleados diariamente.

“El nivel de ausentismo, según la agencia nos ha informado, puede fluctuar entre 20 a 30 personas. Por ejemplo, de un turno de 180 personas tener 30 fuera crea una situación bastante difícil para atender. Por eso la necesidad de cerrar el punto de seguridad de la Terminal A, porque ahí pudimos concentrar los recursos en un mismo lugar”, detalló el director de operaciones Aerostar a El Nuevo Día.

Nevárez recordó que el cierre federal que se registró a finales del año pasado también afectó a los empleados de la TSA en Puerto Rico.

“Durante el último cierre, los empleados estuvieron viniendo por el tiempo que duró el cierre y no se reportó ausentismo más allá del 2% que puede tener una empresa. Pero, ahora, al tener tanta gente que no se presenta, ya hay que entender que no ha pasado dos meses desde el último cierre y que hay mucha gente afectada económicamente”, resaltó.

Las autoridades también recomendaron a los viajeros consultar con su línea aérea el estatus de los vuelos antes de salir a los aeropuertos.

El DHS, agencia que cobija a TSA y a otras dependencias como ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) y CBP (Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU.), insistió en que el caos en los aeropuertos ha sido causado por los demócratas en el Congreso.

“¡PONGAN FIN AL CIERRE DEMÓCRATA! El imprudente cierre del DHS por parte de los demócratas golpea duramente a los estadounidenses: 100,000 trabajadores se quedan sin cobrar”, lee una entrada compartida este lunes en la cuenta del DHS en la red social X.

“Mientras los demócratas de izquierda radical prolongan el cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) a su vigésimo cuarto día, los estadounidenses comunes están pagando las consecuencias. Ahora, mientras los oficiales de la TSA trabajan sin cobrar por tercera vez en casi seis meses, la escasez de personal y las largas filas de seguridad están paralizando los aeropuertos mientras millones de familias se preparan para las vacaciones de primavera”, añadió la publicación.

Hasta la mañana de hoy, continuaba el cierre parcial del DHS ante la negativa de los demócratas en votar a favor de un plan para financiar la agencia a menos que los republicanos se comprometan a incluir en la legislación nuevos protocolos para agentes federales en intervenciones migratorias.

Se suponía que este lunes, el Senado votara sobre un proyecto de financiamiento, pero hasta el momento, no hay información que apunte a que el procedimiento se concretó.

Sigue leyendo: