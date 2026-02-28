Director de COR3 en Puerto Rico asegura que cierre de DHS y FEMA no afecta significativamente la reconstrucción en la isla

NUEVA YORK – El director ejecutivo de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) de Puerto Rico, Eduardo Soria Rivera, aseguró que el impacto del cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en los proyectos de reconstrucción poshuracanes no es significativo, a pesar de que se detuvieron los esfuerzos de respuesta no relacionados con desastres inmediatos.

En entrevista exclusiva con El Diario, Soria Rivera argumentó que buena parte de los fondos que tramita su oficina para reconstrucción ya están en proceso de ejecución.

“Como este cierre es relativamente reciente, yo le puedo decir que ahora mismo no nos está deteniendo las operaciones, porque nosotros tenemos $10,000 millones en proyectos de construcción que no dependen de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias) ni de DHS“, declaró el director ejecutivo a este medio.

“Es lógico pensar que, en medio de un cierre, puede haber funciones, gestiones que ustedes tengan que hacer directamente con FEMA que no se van a poder hacer porque está paralizado lo de respuesta a desastres que no sean inmediatos. En ese sentido, uno puede pensar que puede haber una especie de retraso”, planteó El Diario.

“Puedo estar de acuerdo con usted, pero la magnitud de ese retraso, por lo menos por ahora, no es significativa. En la medida en que pasen semanas, un mes, tres meses, yo le puedo decir que puede haber algún tipo de interrupción. Pero, como funciona la reconstrucción, es que FEMA no está solo en esto. Estamos nosotros que seguimos trabajando con los municipios y las agencias, y en los municipios y agencias hay profesionales y consultores que siguen haciendo su trabajo. Los diseños continúan, las construcciones continúan, las planificaciones de los proyectos continúan, los desembolsos no se han detenido, porque los desembolsos dependen de mí y no de FEMA; o sea que la parte de la formulación de proyectos nuevos, sí, puede sufrir algún tipo de retraso, pero la reconstrucción es mucho más que eso”, respondió el funcionario.

Soria Rivera precisó que, bajo la tutela de COR3, hay unos $16,000 millones de dólares entre diseño y construcción de obra permanente.

“Ya la mayoría de los proyectos están formulados. Hay $10,000 millones en construcción y casi $6,000 millones en diseño. Los diseños están en las manos de nosotros, no están en las manos de FEMA. Nosotros tenemos $16,000 millones entre construcción y diseño que están del lado de nosotros”, recalcó.

COR3 es la entidad que se encarga de desembolsar los fondos federales a municipios, agencias y organizaciones sin fines de lucro que FEMA obliga para proyectos principalmente bajo el programa de Asistencia Pública (PA).

DHS lleva operando de manera limitada debido a falta de financiamiento desde hace unas dos semanas por falta de acuerdo entre demócratas y republicanos sobre el presupuesto que se le asignará.

FEMA es una de las dependencias adscritas al DHS, además de otras como la del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBPP), Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad (CISA), la Guardia Costera de EE.UU. (USCG) y Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS). Estas oficinas también tienen presencia en el territorio de Puerto Rico.

Sobre los millones en fondos federales aguantados por el DHS para unos 406 proyectos que exceden los $100,000 dólares, Soria Rivera se mostró confiado en que “eventualmente se van a aprobar”.

“Yo no me voy a concentrar en lo que tiene DHS allá. Yo me quiero concentrar en los $16,000 millones que yo tengo en este lado que tengo que mover. Pueden haber unos proyectos ahí específicos que me hace daño que no me los aprueben, pero no puedo decir que eso colapsa la reconstrucción, ni que es una crisis…Es cuestión de lo que hemos estado haciendo: concentrarnos en lo que podemos mover”, insistió el encargado de COR3.

En junio pasado, el DHS informó, a través de un memo, que todos los contratos y subvenciones que impliquen el desembolso de la referida cantidad de dinero o más, deben ser aprobados directamente por la secretaria Kristi Noem.

El jueves, poco después de que el Diario entrevistó a Soria Rivera, la Administración de la gobernadora Jenniffer González, anunció por redes sociales y en comunicados de prensa que FEMA había autorizado la asignación de más de $1,000 millones para la ejecución de 176 proyectos de reconstrucción.

El parte de prensa de La Fortaleza señala que los $1,183,611,623.16 serían invertidos en “proyectos en toda la isla para reconstruir y fortalecer nuestra red eléctrica, sistemas de agua y alcantarillado, instalaciones escolares y viviendas públicas”.

Los fondos se dividen en: DR-4339 (huracán María) 119 proyectos, totalizando $877,828,497.05; DR-4473 (terremotos) – seis proyectos totalizando $78,036,151.96; DR-4671 (huracán Fiona) – 38 proyectos, totalizando 195,867,964.86; DR-4805 (2024 tormentas severas, deslizamientos e inundaciones) – tres proyectos, totalizando $11,016,502.99; DR-4850 (tormenta tropical Ernesto) – 10 proyectos, totalizando $20,862,506.30.

La mandataria aseguró que la acción fue resultado de la reunión que mantuvo con Noem y otros funcionarios de la Administración Trump, durante el fin de semana del 20 de febrero, en el marco de las convenciones de gobernadores en Washington D.C.

Soria Rivera indicó que el enfoque de su gestión también es tratar de costear parte del financiamiento de algunos de los proyectos ante su consideración con fondos estatales en instancias en las que las partidas federales no estén disponibles o estén bajo evaluación como en el caso mencionado.

“La dependencia completa a que el dinero federal me llegue siempre pues no es real, porque pasan muchas cosas en las que eso se atrasa, donde quizás lo que me dan no es suficiente, y yo tengo que poner el dinero para completar la obra, cuando son obras que son necesarias”, planteó.

En esa dirección explicó que ha habido casos de proyectos que ya están en ejecución en los que el gobierno estatal ha tenido que poner parte del dinero anticipadamente, ya que el costo del mismo subió.

“Hay proyectos que están en ejecución y necesitan más dinero. Por ejemplo, un proyecto de $10 millones que la subasta me sale en $12 millones, esos $2 millones yo tengo que pedírselo a FEMA. Lo que yo estoy diciendo es que, en vez de esperar por FEMA en lo que me aprueba esos $2 millones, yo los pongo estatal…le doy $2 millones al subrecipiente; el subrecipiente continúa ejecutando su proyecto en lo que FEMA me da los $2 millones. Esto no es algo nuevo. Muchos municipios y muchas agencias que tienen dinero lo hacen. Ponen el dinero de ellos primero y después se lo piden a FEMA. O sea que yo no me estoy inventando nada. Esto se hace ya. La dificultad que tenemos es en aquellos municipios o subrecipientes que no tienen dinero para ponerlo. Ahí tenemos que ser un poquito creativos, porque un municipio que no tiene dinero para ponerlo, pues no tiene opción. En esos casos, estamos fomentando que del lado estatal haya algún tipo de facilidad, y es, básicamente, una línea de crédito. Míralo como una línea de crédito”, abundó el entrevistado.

El ingeniero mencionó como opción el dinero disponible bajo el llamado Fondo Rotatorio para proyectos de infraestructura.

“Hay varias alternativas. Nosotros tenemos un Fondo Rotatorio que se aprobó hace un tiempo que puede servir para esto. Este fondo rotatorio es de $750 millones. Por el último año se ha hablado de ese fondo. Todavía no se ha utilizado. Hay unos fondos que la Junta (de Control Fiscal) provee para circunstancias excepcionales. Tengo que pasar por la Junta; tengo que pedirle permiso a la Junta, pero sí existen unos fondos que uno puede accesar. No son $2,000 millones. No puedo decir que puedo cubrir todo eso, pero dependiendo de la necesidad y de la importancia del proyecto, sí se le puede pedir ese tipo de préstamo para poner ese dinero y que el proyecto siga adelante en lo que viene el dinero federal. Esto tampoco es nuevo”, resaltó.

Sobre las reuniones de la gobernadora en Washington D.C. dijo que, por la información que maneja, el centro de la discusión fueron los proyectos de infraestructura crítica o esenciales para el funcionamiento del Gobierno.

“De lo que la gobernadora ha podido decir en la prensa, fue positivo. Se entiende que vamos a tener unos buenos resultados, pero lamentablemente todo esto está coincidiendo con el cierre parcial de esas agencias. Pero yo entiendo que eso debe resolverse bastante pronto”, declaró el director de COR3 antes de que la gobernadora informara sobre la liberación de los $1,000 millones.

“Eso es incómodo, pero yo no puedo decir que detiene la reconstrucción porque gran parte de la reconstrucción ya está en progreso. Cuando le hablo de progreso, le hablo de los $10,000 millones actualmente que es bastante trabajo por los próximos dos o tres años”, reiteró Soria Rivera.

El funcionario aclaró que no es parte de su día a día trabajar ese tipo de temas, “porque ya esto está a nivel de Washington”, pero que antes de la reunión de la gobernadora, la Administración había escrito cartas al DHS sobre la necesidad de darle el visto bueno a los proyectos pendientes.

“Lo que sí le puedo decir es que esto no es una situación única de Puerto Rico. Esto es una situación que está pasando a nivel de todos los estados y los territorios”, destacó.

El despido de Andrés García Martinó de FEMA

El Diario le preguntó directamente a Soria Rivera sobre el despido de Andrés García Martinó, coordinador federal alterno de Recuperación por Desastre de FEMA, que medios en la isla vincularon a la reunión de González con las autoridades federales.

Este recalcó que fue una decisión de las autoridades en Washington D.C. y no un pedido de la Administración González.

“Yo no estuve allí. No creo que eso haya sido así, porque Andrés era buen colaborador conmigo y con la gobernadora. Yo dudo que la gobernadora haya hablado algo negativo sobre él. Yo tampoco he hablado nada. Eso es una decisión que tomaron ellos allá. Coincidió con el viaje de ella, pero yo estoy seguro que ni ella ni yo pedimos la salida de Andrés”, afirmó.

A preguntas sobre si entendía que García Martinó estaba haciendo un buen trabajo respondió: “Sí, pero yo no soy el jefe de él, ni el presidente, ni el encargado de FEMA”.

Soria Rivera dijo desconocer la razón por la que fue removido del puesto. García Martinó fue sustituido interinamente por Al Gómez Rivera.

“No lo sé. Yo me imagino que tiene que ser que van a poner a una persona que sea de la confianza de la Administración actual. Eso debe ser. O sea que a mí tampoco me sorprende. Andrés fue nombrado por una Administración anterior. La que viene ahora pues lo quiere cambiar, y eso es normal. Eso pasa en Puerto Rico todo el tiempo y en EE.UU. también. La persona que lo nombra, ya sea la Región 2 (de FEMA) o Washington, pues pondrán a alguien que sea de su confianza, y a mí no me sorprende eso; eso es normal”, consideró el director ejecutivo.

Soria Rivera describió a García Martinó como un “facilitador” “accesible” con quien se comunicaba casi todos los días, pero añadió que el proceso de reconstrucción en Puerto Rico no depende de una sola persona.

“Con el interino, la persona que pusieron interina, es una que también lleva mucho tiempo y que nos llevamos muy bien con él. El Sr. Gómez. Yo no creo que eso tenga el impacto que la gente piensa, sinceramente”, indicó.

“Si viene otra persona va a tener que seguir la misma filosofía de la gobernadora, y va a tener que seguir la misma filosofía del Gobierno, y eso es lo que va a traer resultados. Estas estructuras no dependen de una sola persona. Esto depende de una cultura, una filosofía, unos procedimientos, unos protocolos, y es bueno que sea así, porque, si depende de una persona, sería demasiado riesgo”, continuó.

A preguntas sobre si consideraba positivo o negativo el despido, respondió: “Si es positivo o negativo, yo no lo sé; dependerá del que traigan o de lo que haga el que está ahora. Yo tengo un trabajo que hacer y, no importa quién esté ahí, lo voy a hacer, así que del lado de nosotros yo no tengo ninguna preocupación. Si es mejor o peor…uno tiene que darle la oportunidad a la persona que esté o a la estructura de Gobierno que haga sus cambios. Yo no tengo ninguna injerencia sobre esos cambios”.

“No me preocupa porque nosotros sabemos lo que estamos haciendo y no depende de una sola persona. Esto depende de una estructura completa que sobrepasa el puesto de director ejecutivo o de la persona que esté a cargo”, puntualizó Soria Rivera.

De acuerdo con un reporte de POLITICO este viernes, la Casa Blanca presentó a los demócratas una nueva propuesta para financiar el DHS.

Un funcionario no identificado dijo que se trata de una “contraoferta seria”.

“Los demócratas deben tomar medidas para poner fin al cierre antes de que más estadounidenses se vean perjudicados por la falta de financiación para servicios críticos como la ayuda en caso de desastre”, declaró la fuente al medio.

Tanto el líder de la minoría en el Senado, Chuck Schumer, y su homólogo en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijeron haber recibido la contraoferta y añadieron que la estaban revisando.

Sin embargo, el reporte especifica que no se espera ninguna acción del Congreso hasta mediados de la próxima semana. Ahora, con los ataques de EE.UU. en Irán, respaldados por Israel, queda la incertidumbre sobre si los procesos podrían retrasarse más.

