Rossana Rosado cuenta en ‘Bronx Attitude’ su historia de éxito

Cuando cursaba el primer año de universidad, a Rossana Rosado le sentenciaron que nunca podría llegar a ser maestra de inglés porque tenía acento. Rosado piensa que la monja que se lo dijo se refería a su forma de hablar típica de El Bronx y no precisamente a su manera de pronunciar el inglés.

“Yo no hablaba con acento; o sea, yo hablaba español, pero mi primer idioma era el inglés”, dijo Rosado. “Yo fui educada y criada aquí”.

En otro encuentro con la monja, Rosado le aclaró que lo que ella quería era enseñar inglés y además escribir libros. Desde muy pequeña era una ávida lectora y le encantaba leerle los textos a sus tres hermanos menores.

“‘Ah, eso es periodismo'”, recuerda que le dijo la religiosa.

En ese momento, en la mente de Rosado se encendió una luz. Sabía de la existencia de los reporteros, pero no tenía idea de los detalles del oficio. Sin embargo, luego del comentario de la monja, decidió cambiar su especialidad a la de periodismo. Cursó la licenciatura de esta carrera en la Universidad Pace y después estudió una maestría en Justicia Criminal en la Universidad John Jay.

“Hoy me la comería [a la monja por lo que me dijo]”, sostuvo. “Pero en ese momento yo dije, ‘okay, me cambio a periodismo’, y eso fue lo que hice”.

En ese entonces, Rosado estaba muy lejos de imaginar que años más tarde se convertiría en una de las mujeres latinas con más influencia en Nueva York, primero porque fue la primera mujer que ocupó el puesto de Directora General y Editora de El Diario La Prensa, y después porque rompió esquemas como funcionaria pública en varias capacidades. Actualmente es Comisionada interina de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York, la tercera mujer, la segunda persona de color y la primera latina en dirigir la agencia desde su creación en 1972.

Rosado nació en el seno de una familia que inmigró de Puerto Rico y se instaló en El Bronx.

Este largo y a veces tortuoso camino está plasmado en Bronx Attitude, un libro de memorias que escribió Rosado para dejar constancia de su legado. Estará disponible electrónicamente el 18 de marzo y en formato físico el 20 de marzo.

El capítulo que abre el libro es sobre la cercana relación que Rosado tiene con la jueza de la Corte Suprema, Sonia Sotomayor. Se conocen desde hace décadas, y desde siempre Sotomayor ha sido una gran influencia para la periodista.

Al final del capítulo, cuando Rosado se disponía a dejar El Diario —esto sucedió hace trece años—, luego de más de tres décadas en esa empresa, Sotomayor le preguntó, “¿Y ahora qué sigue?”. Rosado no supo qué decir, y la jueza le insiste en que no se puede ir de El Diario “porque tenemos mucho trabajo que hacer”.

“Y entonces empiezo a explorar ese concepto de que yo soy parte de esta comunidad, que es más grande que yo”, dijo Rosado.

Rosado nació en el seno de una familia que inmigró de Puerto Rico. Se crió en El Bronx entre abuelos, tías, tíos, primos, padre, madre y hermanos. Los vínculos con la isla eran bastante fuertes, y esa fue una de las razones por las que escribió el libro.

“Tuve una familia muy unida”, dijo. “A través de esas visitas [de familiares puertorriqueños] y de todas las conversaciones, nosotros aprendimos que éramos puertorriqueños también, que teníamos la cultura de ese país que era donde nacieron mis abuelos y mis padres; entonces fue algo muy bonito”.

Para Rosado, contar y publicar su historia a sus 64 años era importante porque cree que las nuevas generaciones no saben por lo que pasaron sus ancestros. Hay muy pocos testimonios, dijo, que narran cómo los latinos llegaron a donde están y cómo lo lograron.

Actualmente se desempeña Comisionada interina de la División de Servicios de Justicia Penal del Estado de Nueva York.

Eso lo comprobó cuando, después de irse de El Diario, fue maestra en la Universidad John Jay, y se dio cuenta de que los estudiantes no sabían la historia de los países latinoamericanos ni de su gente ni de cómo sus padres habían llegado a Estados Unidos.

Y por otra parte, creía necesario contar una historia de éxito de alguien que salió de El Bronx, como la de ella.

“Si tú buscas libros o historias de El Bronx, vas a encontrar mucha violencia, muchas historias que son verídicas, pero que no son la mía”, dijo. “Necesitamos oír historias de lucha, como la de mi abuelo […] Él murió cuando yo estaba en la universidad y no llegó a ver los frutos de todo su trabajo. Pero fue tan brillante, y no fue hasta que yo estuve escribiendo el libro y entrevistando a familiares que entendí cuál brillante era”.