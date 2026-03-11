13% de puertorriqueños en Florida favorece la estadidad, según nueva encuesta de Puerto Rico Research Hub de la UFC

NUEVA YORK – Una nueva encuesta de Puerto Rico Research Hub (PRRH) de la Universidad de Florida Central (UCF) arrojó que un 13% favorece la estadidad para el territorio versus el 29% que respalda el actual sistema de gobierno conocido como Estado Libre Asociado (ELA) y un 27% la independencia.

La Encuesta de Puertorriqueños en Florida, realizada en el verano de 2025, recabó datos sobre el sentir de miembros de esa comunidad sobre asuntos a nivel nacional y en el territorio.

A la pregunta sobre la opinión que tenían del estatus de Puerto Rico, un 29% dijo que favorece el ELA; un 27% se inclinó por la independencia; 14% por otra opción; 13% a favor de la estadidad; 9% de la libre asociación y un 8% a un ELA modificado.

Sobre las razones por las que visitarían a Puerto Rico, 65% contestó que por sus familiares y 28% por vacaciones.

Un 52%, sin embargo, expresó que no estaba en sus planes mudarse a la isla. Un 28% contestó en la afirmativa a esa pregunta.

Los encuestados también respondieron sobre la presencia de la Junta de Control Fiscal (FOMBPR) en el territorio.

En ese reglón, un 56% indicó que “a veces” confiaban en que las decisiones que tomaba el organismo federal eran correctas; lo anterior, en contraposición, a un 31% que manifestó que nunca confiaba en las acciones del grupo.

“La Junta”, como se apodó al ente aprobado en el Congreso, administra las finanzas del territorio desde el 2016, luego de que el gobierno de Puerto Rico entrara en quiebra. Algunas de sus funciones son renegociar la deuda pública y certificar los planes fiscales y presupuestos gubernamentales.

A nivel nacional, un 69% de los participantes dijo no creer que el costo de vida, economía, educación y salud han mejorado en EE.UU. tras las elecciones presidenciales del 2024. En contraste, un 23% respondió en la afirmativa.

A la misma pregunta, pero en referencia a Puerto Rico, los por cientos fueron 62 y 19, respectivamente.

Sobre si aprobaban o no al presidente Donald Trump, un 53% dijo que lo desaprobaba y un 29% que lo aprobaba.

En el caso del gobernador de Florida, Ron DeSantis, 46% desaprobó su gestión y un 30% lo aprobó.

Economía, migración y vivienda asequible

En cuanto a medidas específicas de la Administración Trump, un 42% dijo que no apoyaba la llamada “Big Beautiful Bill” (Gran y hermosa ley de presupuesto) aprobada por las republicanos en el Congreso en el verano pasado. Un 32% dijo que sí la aprobaba.

Sobre políticas migratorias recientes, un 59% dijo que no las aprobaba versus el 27% que sí.

Con respecto al tema de vivienda asequible, un 47.7% expresó que ha tenido dificultad para conseguir; 32.1% indicó que no; un 9.2% que no pagaba por vivienda, y un 11% contestó otro.

Una mayoría de la muestra o el 52% compartió que consideraría mudarse de Florida; 33% que no lo ha considerado y 15% expresó no estar seguro.

De los encuestados, 87% estaba registrado para votar versus el 13% que no lo está.

En esa dirección, un 39% adelantó que votaría demócrata; 27% republicano; 16% independiente; 16% no estaba seguro y 2% otro.

La evaluación concluyó que las prioridades para los puertorriqueños en Florida se centran en la insatisfacción política, las dificultades económicas y la vulnerabilidad social.

“Los encuestados centran su atención en la Administración actual, las decisiones de política exterior y la gestión migratoria, enfatizando la necesidad de redirigir la atención hacia la rendición de cuentas y la estabilidad democrática”, enumeró el estudio.

El análisis arrojó que los problemas económicos siguen siendo un tema dominante.

“Los participantes describen el aumento del costo de la vida, la escasez de oportunidades laborales, las brechas en el acceso a la atención médica y las barreras educativas como factores que influyen en su sensación de inseguridad. En general, las prioridades políticas reflejan el deseo de reformas estructurales que fortalezcan la movilidad económica, amplíen las protecciones sociales, estabilicen el clima político y aborden las desigualdades sistémicas”, estableció el compendio.

La débil infraestructura energética y las interrupciones en el servicio también salieron a relucir como parte del reporte.

“En diversas respuestas, el sistema eléctrico de Puerto Rico se considera extremadamente obsoleto, poco confiable e incapaz de soportar incluso los fenómenos meteorológicos habituales. Los frecuentes apagones, los equipos obsoletos y la lenta recuperación tras huracanes generan una percepción negativa generalizada hacia la infraestructura eléctrica”, señaló el informe.

Estas fallas fueron asociadas con la mala gestión, la corrupción y la desconfianza en los operadores, especialmente en las empresas privadas que encabezan el organigrama en el archipiélago.

“Los residentes sienten que pagan precios altos por un servicio deficiente y creen que el Gobierno ha desatendido las necesidades de infraestructura a largo plazo. Si bien algunos expresan su esperanza de una modernización continua, el consenso es que la red requiere una reconstrucción completa, una inversión importante y una transición hacia las energías renovables para lograr resiliencia e independencia energética”, resumió el reporte.

Datos demográficos y otros

Un 30% de los encuestados tenían entre 25-34 años; un 23% entre 35 y 44 años; un 17% entre 18 y 24; un 16% entre 45 y 54, y un 9% entre 55 y 64.

Un 54% de los participantes se identificó como mujer; un 49% como hombre y un 1% como no binario.

Un 48% informó que su estatus era soltero versus un 28% casado; 12% en unión de hecho; un 8% divorciado y un 4% viudo.

Un 56% de las personas que respondieron al sondeo trabajaban a tiempo completo; 11% a tiempo parcial; un 9% estaba desempleado buscando trabajo; 8% estaba retirado ; un 7% desempleado que no buscaba trabajo.

En cuanto a asistencia pública del Gobierno, un 57% de la muestra respondió que no estaba recibiendo ninguna; 17% dijo que recibía SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria); ese mismo por ciento expresó que recibía seguro de salud bajo programas como “Obamacare” o la Ley de Cuidado de Salud Asequible (ACA), y un 7% el Seguro Social.

Los ingresos brutos familiares anuales de un 34% de los encuestados eran entre $50,001 dólares a $100,000. Un 25% ganó entre $10,000 a $35,000; un 19% entre $35,001 a $50,000; 13% más de $100,001 y un 9% menos de $10,000.

El 63% de los encuestados no nació en Puerto Rico versus el 37% que sí.

Un 13% de los participantes reside en el condado Orange; 10% en el de Miami Dade; 9% Hillsborough; 8% en Polk; 7% Osceola y 4% Lee.

Metodología

El sondeo se realizó entre agosto y septiembre de 2025, casi un año después de las elecciones presidenciales de 2024 y a poco más de un año de las elecciones de medio término en EE.UU. pautadas para el próximo 3 de noviembre.

El PRRH trabajó en asociación con la empresa Centiment para realizar la encuesta a personas que se identificaron como puertorriqueños, residentes actuales del estado (principalmente de Florida Central) y con 18 años o más.

Las entidades recopilaron datos de 540 personas a través de Qualtrics. El margen de error es del 4%.

“Para que coincidiera con las estimaciones de población del Censo de EE. UU. de 2023 y las características de los puertorriqueños en Florida, solicitamos a Centiment que identificara a encuestados con un 50 % de edad mayor o menor de 35 años, un 50 % con ingresos familiares mayores o menores de $70,000 y un 50 % de hombres y mujeres”, explicó Puerto Rico Research Hub sobre la metodología.

Florida es el estado de EE.UU. con mayor cantidad de puertorriqueños o 1.3 millones.

En Florida, los boricuas son el segundo grupo latino más grande después de los cubanos.

Debido a que cuentan con la ciudadanía estadounidense por nacimiento, los boricuas son un bloque electoral importante en los distintos comicios electorales de EE.UU.

Aunque los puertorriqueños que residen en la isla no pueden votar en eventos federales, los que se encuentren en algún estado y estén registrados, pueden ejercer ese derecho.

Sigue leyendo: