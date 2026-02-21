(Entrevista en video) Exsecretaria del DOE, Jennifer Granholm: “Nadie debe estar satisfecho con el trabajo de LUMA”

NUEVA YORK – La exsecretaria del Departamento de Energía de Estados Unidos (DOE) bajo la Administración Biden, Jennifer Granholm, afirmó que nadie debe estar satisfecho con el trabajo realizado por LUMA Energy en Puerto Rico para reparar y modernizar la red eléctrica.

En entrevista exclusiva con El Diario poco más de un año después de salir de la posición, Granholm evaluó la gestión de la compañía que empezó a administrar los activos de distribución y transmisión en Puerto Rico en junio de 2021 bajo un contrato de alianza público-privada.

La exfuncionaria argumentó que es necesario que LUMA agilice su labor para poder utilizar miles de millones de dólares disponibles a través de FEMA (Agencia Federal para el Manejo de Emergencias), pero que lo anterior debe ir de la mano con un ajuste en los procedimientos por parte de la agencia federal.

“Es muy vasta la cantidad de reparaciones que se sigue necesitando que se haga en la red. Nadie puede estar satisfecho del progreso al menos hasta que las interrupciones en el servicio sean equiparables a los niveles en territorio continental. Si ocurre menos que eso, no podemos estar satisfechos”, planteó la también exgobernadora de Michigan.

Para lidiar con “el rompezabezas” que implica la asignación, obligación y desembolso de fondos federales, se requiere que todas las partes involucradas, principalmente LUMA y FEMA, pongan de su parte, consideró Granholm.

Según datos de la Oficina Central de Recuperación, Reconstrucción y Resiliencia (COR3) en la isla, para el 2022, FEMA había aprobado más de $12,800 millones a la (AEE) para trabajos de emergencia y de obra permanente en respuesta a los daños ocasionados por el huracán María y los terremotos del 2020. Sin embargo, la mayor parte de ese dinero aún no se refleja en la ejecución de proyectos. Por ejemplo, en el caso de los fondos FEMA bajo el Programa de Asistencia Pública (PA), para finales del año pasado, había más de $9,000 millones de dólares disponibles para la red eléctrica que no habían sido utilizados.

Los trabajos de despeje de vegetación en las líneas eléctricas, labor para la que LUMA cuenta con hasta $1,200 millones de FEMA, cargan con par de años de retrasos.

La vegetación en las líneas es una de las causas principales de las interrupciones en el servicio y los apagones.

Este mes, el Negociado de Energía de Puerto Rico (NEPR) le ordenó a la AEE dirigir a la entidad cientos de millones en fondos por medio de FEMA para reactivar 289 proyectos, que, a juicio de LUMA, habían sido “unilateralmente” frenados durante el año pasado.

En la primera parte de la conversación con Granholm, la abogada respondió preguntas sobre la cancelación por parte de la Administración Trump de fondos federales para energía solar en Puerto Rico a través del Fondo de Resiliencia Energética de Puerto Rico (PR-ERF) aprobado en el Congreso.

A continuación la segunda parte de la entrevista exclusiva de El Diario a la exsecretaria del DOE, Jennifer Granholm:

El Diario (ED): “Cuando usted era la secretaria del DOE, no estaba satisfecha con el trabajo que estaba haciendo LUMA; no estaba satisfecha con el desempeño. Actualmente, ¿cuál es su posición sobre el desempeño de LUMA en Puerto Rico? ¿La compañía está cumpliendo con lo que prometió?”

Jennifer Granholm (JG): “Juan Saca (presidente de LUMA), a quien trajeron hace un par de años para que pudiera acelerar todo esto…nosotros tuvimos reuniones con LUMA y con el gobierno de Puerto Rico y con todas las entidades como FEMA para tratar de priorizar proyectos y moverlos hacia adelante. Es muy vasta la cantidad de reparaciones que sigue necesitando que se haga en la red. Nadie puede estar satisfecho del progreso al menos hasta que las interrupciones en el servicio sean equiparables a los niveles en territorio continental. Si ocurre menos que eso, no podemos estar satisfechos. Poner a funcionar a LUMA para que se mueve más rápido liberando más de ese dinero de FEMA para empujar eso hacia adelante era lo que estábamos presionando, y la frustración por la red está ejemplificado en la interpretación de Bad Bunny en el Super Bowl. Nadie puede estar satisfecho”

ED: “Pero, ¿cuánto tiempo más necesita LUMA para avanzar con esto?, porque parece que la compañía no ha podido ni siquiera manejar los fondos federales. Hay tanto dinero ahí, pero no se mueve. Esa es la realidad”

JG: “Sí, lo que es enormemente frustrante es el proceso con FEMA, es extremadamente incómodo. El proceso de LUMA es incómodo y los dos juntos realmente crean un embotellamiento…Por eso era que cada dos meses yo estaba allí con una reunión del grupo, ‘esto fue lo que pusimos en la lista’, ‘¿dónde estamos?’; ‘¿cuántas subestaciones han sido reparadas?’; ‘¿cuántas líneas han sido reparadas?’; ¿cuánta vegetación ha sido cortada?’, para la que gente rindiera cuentas. Nosotros sí movimos millones de dólares para la red, pero yo no sé, no puedo hablar sobre lo que está pasando ahora mismo”

ED: “¿Qué usted piensa de la demanda presentada por la Administración González para cancelar el contrato de LUMA?”

JG: “Bueno, yo espero que ellos tengan un plan alternativo. Yo asumo que ellos no estarían haciendo esto si no hubiera una alternativa. Oye, yo estoy a favor de lo que sea necesario para hacer que la red funcione. Así que, si no es LUMA, ellos deben tener alguien bueno en línea para que eso ocurra”

ED: “Pero, ¿sería esa la solución al problema del estancamiento de LUMA?, ¿cómo se resolvería esto más fácilmente?”

“Tiene que haber, tiene que haber…el problema tiene que ser atendido tanto por LUMA y por FEMA para poder mover esto hacia adelante. Eso es real con la permisología. El gobernador previo (Pedro Pierluisi) firmó (tomó medidas) para agilizar los permisos. No sé qué esta gobernadora ha hecho. Pero los permisos y designaciones históricas y preocupaciones ambientales, de Pesca y Vida Silvestre, están todas estas piezas. Se necesita agilizarlas para poder liberar el dinero y tener la red reparada. Todo eso tiene que pasar. No solamente puedes apuntar el dedo hacia una parte. Es realmente un rompecabezas”

