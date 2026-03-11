Antigua mansión de Lisa Marie Presley está en venta

Acaba de entrar al mercado de bienes raíces una mansión en Hawái que en el pasado perteneció a Lisa Marie Presley. La propiedad está disponible por $17.5 millones de dólares y sus vendedores actuales son Mike y Patricia Splinter.

La propiedad está ubicada en Mauna Lani Resort y desde cada espacio se tienen privilegiadas vistas del Pacífico y de los picos volcánicos de Mauna Kea y Mauna Loa. A la residencia también se le conoce como ‘Hale Ohi’a’.

Lisa Marie Presley, quien murió en enero de 2023, fue dueña de esta propiedad desde el 2010 hasta el 2015. Según ‘Robb Report’, habría usado la propiedad como un refugio vacacional y como escenario para varios encuentros entre amigos y familiares.

En el listado, presentado a través de la página web de Deep Blue HI, se destaca que esta es “una de las fincas privadas de mayor importancia arquitectónica de Puako”.

El agente de bienes raíces también está haciendo difusión de la oferta usando su relación con la hija de Elvis Presley, lo que hace al sitio más atractivo dentro del mercado.

Otra de sus características principales es que para su construcción se utilizaron más de 250 troncos nativos de Ohi’a, los cuales ahora están protegidos y por ello su tala ya no está permitida. La casa principal tiene una extensión de más de 8,000 pies cuadrados distribuidos en seis dormitorios, siete baños completos, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Sobre el interior, el listado describe: “Los interiores reflejan un refinado enfoque del lujo con gabinetes de caoba africana, ónix y piedra ojo de tigre, porcelana italiana, pisos de madera de kiawe y muebles de koa hechos a medida”.

Además del estilo y las comodidades del interior, esta propiedad también ofrece espacios al aire libre que pueden ser comparados con cualquier resort de lujo en la lista. Tiene áreas verdes, terrazas, piscina, estanque koi, área de barbacoa, comedor y otros lugares para compartir con familiares o amigos.

Lisa Marie Presley murió el 12 de enero de 2023 y meses después se reveló la causa de la muerte. En la autopsia presentada se explicó: “La obstrucción tenía la forma de un intestino delgado estrangulado, causado por adherencias que se desarrollaron después de una cirugía bariátrica hace años. Esta es una complicación conocida a largo plazo en este tipo de cirugía”.

